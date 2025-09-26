Temporal en Mendoza: un muerto y daños en toda la provincia por el viento

Estaba anunciado y ocurrió. El viento que estaba pronosticado para hoy se hizo presente de manera intensa en todo el Gran Mendoza y alrededores. También se registran lluvias en algunas zonas de la provincia.

Un árbol cayó sobre un vehículo que iba por calle Rawson, en Maipú, y hay un muerto. El accidente ocurrió Rawson y Villanueva. Al auto, un Fiat 1, quedó aplastado por el árbol.

El viento es del sector sur, por lo que hay un descenso de la temperatura. Hay cortes de luz en varias zonas de Mendoza. El aeropuerto tiene actividad suspendida. Los vuelos que partían hacia Buenos Aires y Chile desde el Aeropuerto El Plumerillo están suspendidos. Hay daños reportados por caída de árboles y postes.

En lo que queda del día la temperatura bajará sensiblemente. "Nubosidad variable e inestable con lluvias y tormentas, poco cambio de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Zonda en precordillera y Malargue. Nevadas en cordillera. Tormentas severas en sectores del llano", indicaba el pronóstico.

Viento en mendoza 1

Por el viento, hay zonas sin luz. Así lo reportan, por ejemplo, vecinos de Godoy Cruz.

El pico del temporal será hoy y mañana las condiciones mejorarán. "Nubosidad en disminución con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Mejorando en cordillera", dice el pronóstico para este sábado. El domingo las condiciones mejorarán más. "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste", informó la Dirección de Contingencias Climáticas.