Alerta amarilla por viento fuerte: advertencias para Buenos Aires y otras diez provincias

El buen tiempo continúa, hasta el momento, en gran parte del país. Sin embargo, para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó las alertas amarillas por viento fuerte que alcanzan a un amplio sector del territorio argentino.

De acuerdo con el informe del ente nacional, las provincias bajo advertencia son: Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca.

El mapa de la alerta amarilla mapa_alertas SMN

El SMN precisó que, hasta la madrugada del viernes 26, el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades de entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que podrían superar localmente los 80 km/h.

En tanto, a partir de la noche del viernes 26, el norte de La Pampa, noroeste de Buenos Aires, este de Santa Fe, Córdoba y sur de Santiago del Estero serán impactados por vientos del sector sur, con la misma intensidad y ráfagas previstas.