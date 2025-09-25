Alerta por lluvias intensas y tormentas en Buenos Aires y el centro del país

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió un alerta por tormentas para gran parte de la región pampeana. En la provincia de Buenos Aires se esperan los registros más altos de agua caída, con valores que podrían alcanzar entre 40 y 60 milímetros , e incluso superar esos montos en sectores puntuales.

Según el mapa oficial, el área más comprometida será el centro del país, especialmente en Córdoba, San Luis y el norte de La Pampa , donde rige un alerta amarilla por tormentas . Allí se prevén lluvias de variada intensidad, acompañadas de ráfagas de viento, posible caída de granizo y actividad eléctrica frecuente.

En tanto, la alerta también se extiende a sectores de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires , donde se esperan acumulados destacados de entre 40 y 60 milímetros, con picos superiores en zonas localizadas.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad. Algunas podrían ser localmente fuertes, acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas de hasta 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual, especialmente sobre el centro de la provincia de San Luis.

Alerta por vientos

Por otro lado, el SMN indica que la provincia de San Luis, el este de Mendoza, el este de San Juan, el este de La Rioja, el noroeste de Córdoba y el este de Catamarca continuarán con vientos intensos del norte o noreste, especialmente en zonas serranas.

A partir de la tarde y noche del viernes, progresivamente de sur a norte en el área antes citada, los vientos cambiarán al sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

En tanto, el área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h.