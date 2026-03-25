Tras una alerta de Estados Unidos, cayó un abusador de menores en Luján de Cuyo

La intervención de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual derivó en un operativo de alta precisión en Luján de Cuyo, donde un hombre fue detenido tras una denuncia de alcance internacional.

La intervención de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual derivó en un operativo de alta precisión en Luján de Cuyo, donde un hombre fue detenido tras una denuncia de alcance internacional. El caso, que investiga un grave delito relacionado con la producción y difusión de material de pornografía infantil, se activó luego de un alerta emitido desde Estados Unidos.

Según fuentes judiciales, el aviso fue canalizado a través de plataformas tecnológicas y redes especializadas en la detección de este tipo de contenidos. La rápida articulación entre organismos permitió iniciar una investigación que, en cuestión de horas, condujo a la identificación del presunto responsable, domiciliado en Luján.

El fiscal interviniente (Flavio D'Amore), integrante de una red nacional que prioriza este tipo de hechos, encabezó las actuaciones que culminaron con la aprehensión del sospechoso en un lapso inferior a tres horas. Durante el procedimiento, también se adoptaron medidas urgentes para resguardar a la víctima, una menor de edad, en el marco de una causa por abuso y otros cargos de extrema gravedad.

En el allanamiento realizado en la vivienda del acusado, se secuestró material vinculado a los hechos investigados. La evidencia recolectada será clave para el avance del proceso judicial, que ya cuenta con imputaciones formales por distintos delitos, todos ellos en concurso real y con agravantes específicos.

Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron que la eficacia del operativo fue posible gracias al trabajo coordinado entre organismos locales, autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y entidades internacionales, además de la colaboración de empresas tecnológicas que detectan y reportan este tipo de contenidos.