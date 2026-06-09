Alerta por nevadas, Zonda y lluvia: qué zonas de Mendoza se verán afectadas y en qué momentos del día

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para este miércoles 10 de junio en Mendoza.

Anticipan nevadas en alta montaña durante la madrugada y la mañana de este miércoles.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia por nevadas en toda la zona de alta montaña de Mendoza durante la madrugada y la mañana de este miércoles 10 de junio.

Según el SMN, hay alerta amarilla en toda la cordillera provincial: “El área será afectada por nevadas de intensidad moderada a localmente fuerte. Se prevén valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm, pudiendo ser superados de forma puntual”.

alerta nevadas miércoles El SMN emitió un alerta amarilla por nevadas para este miércoles en Mendoza. Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza Viento: brisa leve con circulación de sur a norte. Comenzaría alrededor de las 14 en la Zona Sur y cerca de las 16 en las zonas Norte y Este, extendiéndose hasta aproximadamente las 20. Probable viento Zonda leve en la precordillera Sur y Malargüe entre las 14:00 y las 19.

brisa leve con circulación de sur a norte. Comenzaría alrededor de las 14 en la Zona Sur y cerca de las 16 en las zonas Norte y Este, extendiéndose hasta aproximadamente las 20. Probable viento Zonda leve en la precordillera Sur y Malargüe entre las 14:00 y las 19. Nubosidad: amanece nublado y se mantendría con abundante nubosidad durante gran parte del día. Desde las 19 se observan precipitaciones débiles en General Alvear, San Rafael y sectores rurales al Sur de La Paz.

amanece nublado y se mantendría con abundante nubosidad durante gran parte del día. Desde las 19 se observan precipitaciones débiles en General Alvear, San Rafael y sectores rurales al Sur de La Paz. Alta Montaña: persisten las condiciones de mal tiempo desde la madrugada y durante toda la jornada. Se espera una mejora hacia las 23 o la medianoche. Las precipitaciones más importantes se concentrarían en los sectores Sur y Central, con acumulaciones de nieve nueva estimadas entre 30 y 40 cm. En la Zona Norte las acumulaciones serían menores. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles una jornada parcialmente nublada, con ascenso de la temperatura, viento Zonda en Malargüe y nevadas en cordillera. La mínima esperada es de 6ºC, en tanto que la máxima llegaría a 16ºC.