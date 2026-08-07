Agosto bajo alerta astrológica: cuáles son las fechas en las que hay que tener cuidado

Agosto no es un mes más para la astrología. El calendario reúne dos eclipses en apenas 16 días, varios planetas lentos en movimiento retrógrado y una serie de aspectos que, según los astrólogos, pueden traducirse en un período de cambios inesperados, emociones intensas y decisiones que conviene no tomar impulsivamente.

El fenómeno central será la llamada “temporada de eclipses” : comenzará con un eclipse total de Sol en Leo el 12 de agosto y culminará con un eclipse parcial de Luna en Piscis el 28 de agosto. Ambos fenómenos astronómicos están confirmados para esas fechas. Astrodienst también los señala como los dos acontecimientos astrológicos centrales del mes.

Desde la mirada astrológica, sin embargo, hablar de “tener cuidado” no significa esperar necesariamente acontecimientos negativos. La advertencia pasa por otra cuestión: agosto presenta un escenario asociado a cierres y comienzos de ciclos, revelaciones, cambios abruptos, confusión emocional y situaciones que pueden obligar a modificar planes.

El primero de los grandes movimientos llegará el miércoles 12 de agosto con una Luna nueva acompañada por un eclipse total de Sol en Leo. Astronómicamente, será un fenómeno extraordinario: la totalidad podrá observarse desde sectores de Groenlandia, Islandia y España, entre otros puntos, aunque no desde Argentina. Time and Date confirma que se tratará de un eclipse solar total.

Para la astrología, los eclipses de Sol están asociados a comienzos, giros y acontecimientos capaces de abrir etapas que todavía no muestran con claridad hacia dónde conducirán.

Al producirse en Leo, signo relacionado simbólicamente con la identidad, la creatividad, el liderazgo, el deseo, el orgullo y la necesidad de reconocimiento, el eclipse pone el foco sobre una pregunta: ¿qué lugar se quiere ocupar y cuánto de lo que se hace responde realmente a un deseo propio?

Por eso, el consejo no pasa por paralizarse sino por evitar decisiones tomadas únicamente desde el ego, la ansiedad o la necesidad inmediata de obtener una respuesta.

Pero el eclipse no llega solo

Los días cercanos al 12 concentran una combinación especialmente intensa. El 9 de agosto Mercurio ingresará en Leo y el mismo día del eclipse estará en oposición con Plutón, mientras formará aspectos con Neptuno y Urano. Venus, por su parte, se opondrá a Neptuno el 11 y formará otros aspectos con Plutón y Urano en esos días.

La configuración es compleja. Astrodienst define este período como intenso y ambivalente y recomienda prestar atención especialmente a las idealizaciones.

En términos astrológicos, la oposición entre Mercurio y Plutón puede llevar a pensamientos obsesivos, conversaciones intensas, luchas de poder o información que sale a la superficie. Venus frente a Neptuno, en cambio, puede incrementar la tendencia a idealizar personas, relaciones o situaciones.

Traducido a la vida cotidiana, la recomendación de los astrólogos sería sencilla: no creer automáticamente todo lo que parece perfecto ni reaccionar inmediatamente ante aquello que incomoda.

Foto: El Mundo

Varios planetas retrógrados suman una sensación de revisión

Agosto también comienza con importantes planetas en movimiento retrógrado. Saturno se encuentra retrógrado en Aries, al igual que Neptuno; Plutón está retrógrado en Acuario, mientras que Quirón inició su retrogradación el 3 de agosto.

En astrología, las retrogradaciones no se interpretan necesariamente como algo negativo. Se relacionan más bien con períodos de revisión.

Saturno vuelve sobre responsabilidades, límites y estructuras; Neptuno puede obligar a revisar ideales y fantasías; mientras que Plutón pone el foco sobre procesos de transformación, poder y asuntos que permanecían ocultos.

Y hay un dato importante: Mercurio no estará retrógrado durante agosto, pese a que suele ser el planeta al que popularmente se responsabiliza por períodos de confusión.

17 de agosto: Marte y Neptuno piden bajar la velocidad

Otro día para señalar en el calendario será el 17 de agosto, cuando Marte en Cáncer forme una cuadratura con Neptuno. Marte representa para la astrología la acción, el impulso y la voluntad, mientras que Neptuno se vincula con aquello que diluye los límites, la intuición pero también la confusión.

La combinación puede sentirse como una dificultad para saber hacia dónde dirigir la energía o una tendencia a actuar sin tener completamente claro el panorama. Es una configuración que invita más a observar y esperar que a forzar resultados.

28 de agosto: el eclipse lunar que puede traer sorpresas

Si el eclipse del 12 abre la temporada, el 28 de agosto llegará su contrapunto: una Luna llena acompañada por un eclipse parcial de Luna en Piscis.

A diferencia del eclipse solar, este fenómeno sí podrá observarse desde gran parte de Sudamérica. Será además un eclipse parcial muy profundo: alrededor del 96% del diámetro lunar ingresará en la sombra umbral terrestre. Time and Date detalla su visibilidad y características astronómicas.

Astrológicamente, aquí aparece una de las configuraciones más sensibles del mes. La Luna estará en Piscis, enfrentada al Sol y Mercurio en Virgo, mientras Urano en Géminis formará una cuadratura, generando una figura conocida como T cuadrada.

Urano simboliza lo inesperado: cambios repentinos, rupturas, innovación, necesidad de libertad y acontecimientos capaces de alterar estructuras que parecían estables.

Astrodienst describe esos últimos días de agosto como un período de atmósfera nerviosa y especialmente cargada, en el que pueden aparecer novedades inesperadas y cambios que obliguen a revisar planes.

Entonces, ¿qué aconseja la astrología para agosto?

La clave del mes podría resumirse en una palabra: prudencia. No por la certeza de que vaya a suceder algo malo, sino porque la astrología interpreta estos tránsitos como un escenario de mayor volatilidad.

Observar antes de reaccionar, comprobar información antes de actuar, evitar decisiones exclusivamente emocionales y aceptar que algunos planes pueden cambiar son algunas de las recomendaciones que surgen de estas configuraciones.

Especialmente entre el 12 y el 28 de agosto, el período comprendido entre ambos eclipses, la sensación podría ser la de estar atravesando una transición cuyo sentido recién se comprenda más adelante.

La astrología no considera que los eclipses “condenen” ni que los planetas obliguen a que ocurra determinado acontecimiento. De hecho, su interpretación dependerá de la carta natal de cada persona. Pero, para quienes siguen esta disciplina, agosto de 2026 es uno de esos meses en los que conviene mirar dos veces antes de dar el próximo paso.