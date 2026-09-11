Las ventas de la gama Citroën C3 y el Jumpy fueron algunos de los puntos fuertes del mes de agosto

El volumen de ventas del Citroën C3 crece un 15% y el del Jumpy un 165%, en agosto de 2026 en comparación con agosto de 2025.

El Citroën C3 registró un crecimiento del 15 % en volumen en agosto de 2026, en comparación con agosto de 2025. Este crecimiento fue impulsado por la versión Live Go, la más asequible del segmento B-hatch, y también por la versión tope de gama YOU! Turbo 200 AT.

En las cifras acumuladas de 2026, el modelo registró un crecimiento del 8 % en volumen en comparación con el mismo período de 2025.

El éxito del Citroën C3 Citroën C3 2027 “El Citroën C3 es un modelo estratégico para la marca en Brasil, y su desempeño confirma el éxito de una gama diseñada para satisfacer las diferentes demandas de los consumidores. Desde la versión de entrada hasta el modelo tope de gama, la familia C3 demuestra la solidez de una oferta que combina una excelente relación calidad-precio y versatilidad. Todo esto en un hatchback que ofrece el mayor espacio interior y el maletero más grande de su categoría”, destaca Pedro Silva, Director de Citroën para Sudamérica.