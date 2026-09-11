Nuevo Fiat Mobi Trekking: motor Firefly 1.0, diseño y precio en Argentina
El modelo compacto de Fiat se actualiza en el país incorporando el propulsor 1.0 Firefly N3 de 71 CV.
FIAT oficializó el lanzamiento del Mobi Trekking, una renovación para el modelo compacto de entrada de gama que introduce novedades mecánicas, actualización estética y un rediseño en el habitáculo.
Nueva motorización y rendimiento
La principal novedad del Mobi Trekking MY27 se encuentra en el apartado mecánico con la adopción del propulsor de tres cilindros:
Motor: 1.0 Firefly N3 de 3 cilindros en línea y 999 cc.
Potencia y torque: Desarrolla 71 CV de potencia máxima y 95 Nm de par motor.
Consumo de combustible: Disminuyó de 6,5 L/100 km a 5,5 L/100 km, mejorando la eficiencia para el uso urbano.
Diseño exterior e interior renovados
Estéticamente, el hatch compacto actualizó su estilo con los siguientes cambios:
Exterior: Nuevos stickers decorativos en el frente, laterales y portón trasero, manijas de puertas en color negro, acabado de pintura bitono con techo negro y llantas de aleación de 14 pulgadas con terminación oscurecida.
Interior: Adopta la arquitectura de la consola central de la FIAT Strada, incluyendo nuevas molduras para las salidas de aire y la pantalla multimedia. Asimismo, incorpora el volante multifunción presente en los modelos Cronos y Argo.
Paleta de colores: Disponible en combinaciones bitono como Gris Silverstone, Plata Bari, Blanco Banchisa y Rojo Montecarlo (todas combinadas con Negro Vulcano), además de la opción monotono Negro Vulcano.
Precio y opciones de financiación y plan de ahorro
Para el mes de septiembre, la red de concesionarios oficiales dispone de las siguientes herramientas de compra:
Financiación tradicional: Hasta $24.000.000 a 12 meses con TNA del 0%.
Crédito UVA: Tasa 0% TNA a 36 meses para financiar hasta $30.000.000.
Plan de ahorro: Formato 80/20 con cuota variable y adjudicación pactada en las cuotas 4 y 6 integrando el 20% de alícuota extraordinaria. La cuota inicial parte desde los $259.000.
El modelo se comercializa a un precio sugerido al público de $30.280.000 con una garantía transferible de 3 años o 100.000 kilómetros.