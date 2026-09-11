Nuevo Fiat Mobi Trekking: motor Firefly 1.0, diseño y precio en Argentina

El modelo compacto de Fiat se actualiza en el país incorporando el propulsor 1.0 Firefly N3 de 71 CV.

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FIAT oficializó el lanzamiento del Mobi Trekking, una renovación para el modelo compacto de entrada de gama que introduce novedades mecánicas, actualización estética y un rediseño en el habitáculo.

Fiat Mobi Trekking Nueva motorización y rendimiento La principal novedad del Mobi Trekking MY27 se encuentra en el apartado mecánico con la adopción del propulsor de tres cilindros:

Motor: 1.0 Firefly N3 de 3 cilindros en línea y 999 cc.

Potencia y torque: Desarrolla 71 CV de potencia máxima y 95 Nm de par motor.

Consumo de combustible: Disminuyó de 6,5 L/100 km a 5,5 L/100 km, mejorando la eficiencia para el uso urbano. Diseño exterior e interior renovados Estéticamente, el hatch compacto actualizó su estilo con los siguientes cambios:

Exterior: Nuevos stickers decorativos en el frente, laterales y portón trasero, manijas de puertas en color negro, acabado de pintura bitono con techo negro y llantas de aleación de 14 pulgadas con terminación oscurecida.

Interior: Adopta la arquitectura de la consola central de la FIAT Strada, incluyendo nuevas molduras para las salidas de aire y la pantalla multimedia. Asimismo, incorpora el volante multifunción presente en los modelos Cronos y Argo.

Paleta de colores: Disponible en combinaciones bitono como Gris Silverstone, Plata Bari, Blanco Banchisa y Rojo Montecarlo (todas combinadas con Negro Vulcano), además de la opción monotono Negro Vulcano. Fiat Mobi Trekking Precio y opciones de financiación y plan de ahorro Para el mes de septiembre, la red de concesionarios oficiales dispone de las siguientes herramientas de compra: