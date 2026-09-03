Fiat Argo alcanzó las 700.000 unidades vendidas: ventas, tecnología y producción

El Fiat Argo, producido en la planta brasileña en Betim, alcanzó una cifra histórica de ventas en el mercado brasileño.

El Fiat Argo superó la marca de las 700.000 unidades vendidas en el mercado brasileño desde su lanzamiento en 2017. Producido en la planta industrial de Stellantis en Betim (Minas Gerais), el hatchback se posiciona durante 2026 en el cuarto lugar de ventas acumuladas en dicho país, registrando más de 54.000 unidades matriculadas en lo que va del año y un volumen de 8.612 operaciones registradas durante el mes de julio.

El modelo se ha mantenido de forma constante entre los diez vehículos más vendidos de Brasil a lo largo de los últimos cuatro años.

Equipamiento, conectividad y confort de la gama actual La oferta comercial del Fiat Argo se estructura en cuatro versiones, incorporando actualizaciones tecnológicas en sus sistemas de infoentretenimiento y elementos de conveniencia para la conducción diaria:

Conectividad: Pantalla multimedia con duplicación inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay sin necesidad de cable.

Confort e interior: Climatizador automático digital y sistema de apertura y arranque sin llave Keyless Entry N' Go.

Asistencias: Sensores de estacionamiento traseros con delimitación gráfica en tablero. Convivencia con el Nuevo Argo X Desde la dirección regional de las marcas Fiat y Abarth para Sudamérica destacaron que la aceptación comercial del Argo actual le permitirá mantener su producción y convivencia en el mercado con el Nuevo Argo X, desarrollo que se sumará a la oferta de la marca en la región en los próximos meses.