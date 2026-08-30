Fiat llega a Expointer 2026 con soluciones completas para los retos del sector agrícola

Fiat , la marca de automóviles más vendida del país durante cinco años consecutivos, estará presente en la 49 edición de Expointer, la principal feria agrícola del país, con una gama completa para satisfacer las necesidades tanto del campo como de la ciudad.

En total, los visitantes del evento tendrán acceso a 20 vehículos de la marca, incluyendo la línea de camionetas pickup, SUV, hatchbacks y el Fiat Professional .

Como aliados clave del sector agrícola, las camionetas Fiat tendrán un lugar destacado en la feria. La Fiat Strada, el vehículo más vendido del país durante más de cinco años, estará presente en la feria en sus versiones Freedom, Ranch, Endurance y Volcano.

La Fiat Toro llega a Expointer más avanzada tecnológicamente, robusta y moderna con la nueva línea 2027, que se exhibirá en las versiones Ranch, Freedom, Ultra, Volcano Diesel y Endurance. Para completar el potente trío de camionetas de la marca, la Fiat Titano estará disponible en las versiones Ranch y Volcano.

Además de las camionetas pick-up, Fiat también llevará al evento el Argo Trekking, el Fastback Impetus MHEV y Abarth, el Pulse Drive 1.3 AT, así como el Fiorino y el Ducato, modelos que forman parte de la gama Professional Line.

Vinculada al sector agrícola y con una amplia gama de productos que satisfacen las necesidades de los pequeños productores, Fiat también apoyará, por primera vez, el Pabellón de Agricultura Familiar en Expointer, la mayor feria agrícola de Brasil, en un espacio que reunirá a 509 expositores de Rio Grande do Sul y Minas Gerais. Este espacio se desarrolló en colaboración con FETAG-RS (Federación de Trabajadores Agrícolas de Rio Grande do Sul), la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), el MDA, Emater/RS-Ascar, Fetraf/RS y Via Campesina.

La edición 2026 de Expointer se llevará a cabo entre el 29 de agosto y el 6 de septiembre en el Parque de Exposiciones Assis Brasil en Esteio, Rio Grande do Sul.