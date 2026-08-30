Nuevo Nissan JUKE 100% eléctrico: la tercera generación del SUV

Nissan presentó la tercera generación del crossover urbano, adoptando por primera vez un esquema motriz cero emisiones.

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Nissan oficializó el lanzamiento de la tercera generación del Juke, modelo que por primera vez adopta un sistema de propulsión 100% eléctrico. La propuesta marca la mayor actualización en la trayectoria del crossover urbano desde su debut en 2010, período en el cual acumula más de 1,5 millones de unidades comercializadas en el mercado europeo.

El nuevo desarrollo mantendrá su centro de producción en la planta industrial de Sunderland, Reino Unido, adaptando sus instalaciones a las exigencias de ensamblaje de la electrificación total.

Arquitectura técnica y lenguaje conceptual El modelo abandona las plataformas térmicas adaptadas para pasar a utilizar una arquitectura dedicada exclusivamente a vehículos eléctricos:

Inspiración estética: Toma como punto de partida las líneas del prototipo Hyper Punk, incorporando superficies geométricas, trazados angulares y volúmenes pronunciados.

Diseño funcional: Mantiene la silueta con caída de techo estilo coupé, pasos de rueda definidos y la posición de manejo elevada representativa de la saga.

Evolución: Representa el paso definitivo tras la incorporación de los asistentes de manejo ProPILOT y las mecánicas híbridas introducidas en la segunda generación de 2019. Nuevo Nissan JUKE 100% eléctrico Nissan La trayectoria de un modelo disruptivo Desde el inicio de su comercialización, el Nissan Juke se caracterizó por la creación de versiones especiales y prototipos conceptuales que impulsaron la imagen de la marca en diversos segmentos: