El establecimiento, construido originalmente por la marca en 1970, es la escuela número 34 en ser reacondicionada bajo el programa social de Ford.

Ford y sus concesionarios reinauguraron la Escuela Rural N°95 en Chubut

Ford y sus concesionarios reinauguraron la Escuela Rural N°95 en Chubut

Ford oficializó la inauguración de las obras de remodelación y puesta en valor de la Escuela N°95 "Rodolfo Ragucci", ubicada en la localidad de Telsen, provincia de Chubut, a 172 kilómetros de Puerto Madryn.

La institución, que reúne a una matrícula de 43 alumnos entre los niveles inicial y primario, celebró la apertura de sus renovadas instalaciones durante un acto que contó con la participación de la comunidad educativa, vecinos del pueblo, directivos de la automotriz y autoridades provinciales, entre ellas el ministro de Educación chubutense, José Luis Punta.

Ford y sus concesionarios reinauguraron la Escuela Rural N°95 en Chubut Ford Renovación edilicia y foco en la sustentabilidad Construida y donada originalmente por la marca en 1970, la estructura escolar inició sus tareas de acondicionamiento a principios de 2026. Las intervenciones se orientaron a generar espacios confortables, funcionales y respetuosos con el medio ambiente:

Patio exterior: Se realizó la demolición del suelo anterior y la construcción de un nuevo contrapiso de hormigón alisado, incorporando equipamiento deportivo para la práctica recreativa.

Invernadero sustentable: Se montó una estructura metálica con cerramiento de chapa de policarbonato destinada al cultivo de plantines, vegetación local y producción de compost orgánico sin agroquímicos.

Sector de juegos: Se equipó la plaza infantil con estructuras fabricadas a partir de materiales reciclados. El programa educativo de Ford en el país Entre los años 1968 y 1982, la firma estadounidense y sus concesionarios edificaron y donaron 41 escuelas rurales en distintos puntos del territorio nacional mediante la iniciativa Ford Para la Educación.