Ford y sus concesionarios reinauguraron la Escuela Rural N°95 en Chubut
El establecimiento, construido originalmente por la marca en 1970, es la escuela número 34 en ser reacondicionada bajo el programa social de Ford.
Ford oficializó la inauguración de las obras de remodelación y puesta en valor de la Escuela N°95 "Rodolfo Ragucci", ubicada en la localidad de Telsen, provincia de Chubut, a 172 kilómetros de Puerto Madryn.
La institución, que reúne a una matrícula de 43 alumnos entre los niveles inicial y primario, celebró la apertura de sus renovadas instalaciones durante un acto que contó con la participación de la comunidad educativa, vecinos del pueblo, directivos de la automotriz y autoridades provinciales, entre ellas el ministro de Educación chubutense, José Luis Punta.
Renovación edilicia y foco en la sustentabilidad
Construida y donada originalmente por la marca en 1970, la estructura escolar inició sus tareas de acondicionamiento a principios de 2026. Las intervenciones se orientaron a generar espacios confortables, funcionales y respetuosos con el medio ambiente:
Patio exterior: Se realizó la demolición del suelo anterior y la construcción de un nuevo contrapiso de hormigón alisado, incorporando equipamiento deportivo para la práctica recreativa.
Invernadero sustentable: Se montó una estructura metálica con cerramiento de chapa de policarbonato destinada al cultivo de plantines, vegetación local y producción de compost orgánico sin agroquímicos.
Sector de juegos: Se equipó la plaza infantil con estructuras fabricadas a partir de materiales reciclados.
El programa educativo de Ford en el país
Entre los años 1968 y 1982, la firma estadounidense y sus concesionarios edificaron y donaron 41 escuelas rurales en distintos puntos del territorio nacional mediante la iniciativa Ford Para la Educación.
A partir de 2003, dicho proyecto evolucionó bajo el programa denominado Educación Para un Nuevo Mañana, cuyo propósito es modernizar y adaptar las instalaciones de aquellos edificios a los estándares actuales. Con la intervención en Telsen, la Escuela N°95 se transformó en la institución número 34 en ser completamente revitalizada.