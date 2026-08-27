Nueva Vespa GTS 310 en Argentina: potencia renovada, tecnología y diseño italiano

Vespa oficializó la llegada de la gama GTS 310 en el marco de la celebración por los 80 años de historia de la marca.

La firma italiana Vespa presentó de forma oficial en la Argentina su nueva familia GTS 310. La introducción del modelo se realizó durante un evento en la Ciudad de Buenos Aires, coincidiendo con el marco festivo por los 80 años del nacimiento de la marca.

Esta renovación de la gama Gran Turismo evoluciona los estándares de prestaciones y confort manteniendo la arquitectura monocasco de acero representativa de la compañía.

Vespa GTS 310 Vespa Motorización HPE y soluciones tecnológicas La principal actualización técnica se ubica en su propulsor de un solo cilindro denominado HPE de 310 cc, el cual recibió el rediseño de más del 70% de sus componentes en comparación con la generación previa.

Rendimiento: Desarrolla una potencia de 25 CV y un par motor de 28,9 Nm , optimizando las recuperaciones a velocidades medias e incrementando la suavidad de marcha en trayectos urbanos e interurbanos.

Seguridad activa: Toda la familia cuenta con sistema de frenos ABS de doble canal y control de tracción ASR .

Equipamiento de serie: Incorpora sistema de arranque sin llave, iluminación principal y secundaria Full LED, puerto de carga USB, espacio portaequipaje debajo del asiento, rodado de 12 pulgadas y suspensión delantera monobrazo. Vespa GTS 310 Vespa Versiones disponibles de la familia GTS 310 La oferta en el mercado argentino se estructura a través de cuatro alternativas con personalidad y acabados diferenciados: