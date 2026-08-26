Geely presentó ICON: así es el nuevo SUV con motor turbo

Geely , la automotriz china, presentó su modelo Icon en Argentina y marcó un hito en la historia global de la compañía ya que es la primera que lo comercializará fuera de China.

Desde que se lanzó en 2020, fue comercializado solamente en el país asiático, donde tuvo mucha aceptación con más de 150.000 unidades vendidas. En el actual contexto de expansión global de la marca, Geely Auto eligió Argentina para este primer desembarco del modelo en occidente.

“Esta decisión estratégica que toma la marca, demuestra el compromiso de largo plazo de Geely Auto con nuestro país y el desarrollo del mercado automotor en la región.” sostuvo Juan Azamendia, Director General de Autos Sustentables del Sur, representante oficial de Geely en Argentina.

El Geely Icon es un SUV del segmento B con motor a combustión con un motor de 1.5L turbo de hasta 177 CV con caja automática de doble embrague de 7 velocidades y sistema de ADAS 2. La pantalla central de 14,6 pulgadas.

Desde el inicio, el ICON ha sido un modelo diseñado a nivel global con aportes de los cinco centros de diseño globales de Geely, principalmente los de California, Barcelona y Shanghái.

En el exterior se destaca la disposición de los faros que se ha inspirado en un bucle infinito, símbolo del tiempo, creando un diseño dividido único. Esta disposición no solo es visualmente atractiva, sino que también ha mejorado la eficiencia de la iluminación en un 30 % y amplía la visibilidad en rutas y autopistas.

En cuanto a la seguridad, además de poder ver una imagen panorámica de 540° del vehículo en las pantallas interiores, el conductor también cuenta con una vista de 180° desde el costado, la parte delantera o trasera del auto, lo que elimina de manera efectiva todos los puntos ciegos del campo de visión del conductor.

“Por sus prestaciones y diseño, es un auto pensado para el segmento adulto jóven profesional, exigente y con espíritu innovador. Claramente es un auto para los que se animan a las cosas nuevas, los que buscan experiencias en cada momento” comentó Azamendia.

Precio y garantía del Geely Icon

El Geely Icon se ofrecerá en 3 colores: blanco, rosa pastel y gris. Tendrá disponibilidad inmediata a partir de septiembre en los concesionarios de la red Geely en todo el país con garantía oficial de fábrica de 5 años o 150.000 km. Tendrá un valor de U$S 30.800 dólares. Contará con una amplia oferta de financiamiento de Santander, entre las que se destacan Tasa UVA 11% TNA y 48 cuotas y Tasa Fija 36,9% TNA y 60 cuotas.