GWM presenta el nuevo Ora 5 HEV, un SUV híbrido de 223 CV con tecnología y seguridad de última generación

GWM Argentina anuncia el lanzamiento comercial del nuevo Ora 5 HEV , que llega al mercado argentino con una propuesta que combina eficiencia, tecnología, confort y un completo paquete de seguridad y asistencias avanzadas a la conducción.

Con 4,47 metros de longitud, 2,72 metros de distancia entre ejes y capacidad para cinco pasajeros, el Ora 5 HEV se posiciona dentro del segmento de los SUV compactos.

El nuevo Ora 5 HEV ofrece un sistema híbrido con una batería autorrecargable de 1.09 kWh (HEV) y un motor naftero 1.5 litros turbo. El conjunto desarrolla una potencia combinada de 223 CV, logrando una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,7segundos, ofreciendo una respuesta ágil y eficiente para distintos escenarios de conducción.

Además, están disponibles cuatro modos de conducción —Eco, City, Standard y Sport— para adaptar el comportamiento del vehículo a diferentes necesidades y situaciones de manejo. Su promedio de consumo mixto es de 5,1 L/100k.

El interior del Ora 5 HEV propone una experiencia centrada en la tecnología y el confort. Entre sus principales elementos se destaca la doble pantalla integrada, con un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas y una pantalla multimedia táctil de 14,6 pulgadas.

La conectividad está garantizada mediante Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos de serie, mientras que el sistema multimedia se complementa con un equipo de audio de seis parlantes, conectores USB delanteros y traseros y cargador inalámbrico rápido para celulares.

El equipamiento de confort incluye climatizador automático digital con salidas de aire para la segunda fila, iluminación ambiental interior y tapizados en cuero ecológico premium con control climático integrado.

Seguridad y asistencias avanzadas a la conducción

La seguridad constituye uno de los principales atributos del nuevo Ora 5 HEV. El modelo incorpora 6 airbags de serie, sistema ABS con distribución electrónica de frenado, control de tracción, asistente de arranque en pendientes, monitoreo de presión de neumáticos e anclajes ISOFIX.

A este equipamiento se suma un completo paquete de más de 20 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) que incluye control crucero adaptativo inteligente, alerta de colisión frontal y frenado autónomo de emergencia para peatones y ciclistas, asistente de frenado en intersecciones, alerta de tráfico cruzado delantero con frenado autónomo y asistente de mantenimiento y centrado de carril. Cuenta además con cámara de visión periférica de 360° y sensores de estacionamiento traseros.

El sistema también incorpora reconocimiento de señales de tránsito, alerta de exceso de velocidad, alerta de punto ciego, asistencia de cambio de carril, alerta de tráfico cruzado trasero con frenado autónomo, advertencia de colisión trasera, advertencia de apertura de puertas y esquiva de emergencia inteligente.

Diseño y equipamiento exterior

El diseño exterior del Ora 5 HEV se complementa con faros delanteros LED en forma de "gota de agua" con encendido automático y función Follow Me Home, portón trasero con apertura eléctrica y barras de techo de serie y en la parte trasera ofrece una estética minimalista "libre de ópticas tradicionales". Por otro lado, el techo panorámico es de 1,65 metros cuadrados con triple capa de protección térmica.

También ofrece limpiaparabrisas automático con sensor de lluvia y espejos exteriores con regulación eléctrica, desempañador y plegado eléctrico automático, además de cristales traseros oscurecidos. Cuenta con neumáticos 225/60 R18 y rueda de auxilio temporal.

El nuevo Ora 5 HEV está disponible en Blanco, Negro, Gris y Gris Mate.

Precio y garantía

El nuevo GWM Ora 5 HEV llega al mercado argentino con un precio de lanzamiento de USD 30.990.

Como respaldo, GWM ofrece una garantía de 7 años o 150.000 kilómetros para el vehículo y de 8 años o 150.000 kilómetros para la batería.

Con el lanzamiento del Ora 5 HEV, GWM Argentina continúa ampliando su oferta de vehículos electrificados, incorporando al mercado local una propuesta que combina tecnología híbrida, eficiencia, alto nivel de equipamiento, seguridad y confort.