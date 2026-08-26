Argentina será sede del Congreso Americano FIA 2026 organizado por el ACA

Organizado por el Automóvil Club Argentino, el encuentro se desarrollará entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre.

Luego de casi 15 años, la Argentina recupera un rol central en el mapa institucional del deporte motor al albergar el Congreso Americano FIA 2026. El evento se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires entre el lunes 31 de agosto y el miércoles 2 de septiembre, teniendo como institución anfitriona al Automóvil Club Argentino (ACA) en su condición de representante oficial de la entidad en el país.

El encuentro contará con la participación estelar del presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed ben Sulayem, junto a los máximos directivos de más de 35 instituciones del continente americano.

Ejes temáticos y debates sobre movilidad Durante las tres jornadas de trabajo, las delegaciones analizarán las políticas de desarrollo del deporte motor y las principales tendencias globales asociadas a la movilidad urbana y de carretera.

Entre los principales puntos fijados en la agenda destacan:

Desarrollo deportivo: Estrategias para la formación de nuevos talentos y fortalecimiento de las competencias regionales.

Seguridad e innovación: Aplicación de nuevas tecnologías e infraestructura de seguridad en circuitos y rutas.

Movilidad sostenible: Planes de acción para la descarbonización e incorporación de energías limpias en el transporte.

Infraestructura vial: Políticas públicas e iniciativas privadas para la prevención de siniestros. Mohammed ben Sulayem, presidente de la FIA. Noticias Argentinas Acuerdos institucionales y proyección internacional El Congreso incluirá una serie de reuniones bilaterales entre dirigentes de la FIA, autoridades de los clubes miembros y promotores internacionales. Estas mesas de trabajo tienen como objetivo cerrar acuerdos de cooperación, evaluar proyectos de infraestructura y explorar el retorno o consolidación de competencias de rango internacional en la región.