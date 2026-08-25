Leapmotor comparte las primeras celebraciones de su red de concesionarios en la Argentina

La marca china de Stellantis y sus dos modelos comenzaron a vestirse de gala para los festejos de aperturas oficiales de la red de concesionarios Leapmotor.

Leapmotor, la marca china de vehículos electrificados de Stellantis, continúa avanzando con su estrategia de expansión en la Argentina y celebró durante el último mes la inauguración oficial de sus primeros concesionarios en el país: E-Cars de Pilar, Avec de Rosario y Giama de Capital Federal.

Tres grandes grupos económicos que realizaron formalmente sus festejos de apertura y parte de los 12 concesionarios oficiales que comercializarán la marca y que ya abrieron sus puertas al público.

Durante cada evento, los concesionarios convocaron a clientes, prospectos, referentes locales y diversos contactos estratégicos para presentarse formalmente y dar a conocer su propuesta de producto, encabezada por los nuevos Leapmotor B10 y Leapmotor C10 ultra-híbridos.

Leapmotor B10 Dónde están los puntos de venta de Leapmotor Los salones de Leapmotor fueron diseñados para reflejar la identidad de la marca, con una estética contemporánea y tecnológica, así como un ambiente pensado para brindar una atención personalizada. En estos puntos, los clientes pueden acceder a una experiencia integral que contempla selección del vehículo, asesoramiento comercial, venta, financiación y servicios de postventa. Todo ello con el respaldo de Stellantis.

Cabe destacar que estos los 12 puntos de venta forman parte de una red nacional, diseñada para alcanzar las principales ciudades y mercados estratégicos del país. Una propuesta comercial de Leapmotor que se complementa con una red de 20 puntos de postventa especializados —e-Expert Centers— que cuentan con equipamiento específico, herramientas de diagnóstico y técnicos capacitados para atender vehículos electrificados, además de disponibilidad de repuestos originales y accesorios Mopar.