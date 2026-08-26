La historia del Mercedes Benz Unimog: el todoterreno universal que dejó su huella en Argentina
Concebido tras la Segunda Guerra Mundial, el Mercedes Benz Unimog se transformó en una referencia de tracción y robustez a nivel global.
En 1945, Albert Friedrich, exdirector de fabricación de motores de aviación de Daimler-Benz, identificó la necesidad de contar con un vehículo de trabajo versátil para las labores agrícolas en Alemania. Un año más tarde, junto a los ingenieros Heinrich Rößler y Hans Zabel, desarrolló los primeros prototipos en las instalaciones de Erhard & Söhne.
El término Unimog surgió como un acrónimo de UNIversal-MOtor-Gerät (“Dispositivo motor universal”), denominación ideada por Zabel para definir el concepto de la máquina.
A diferencia de los tractores convencionales de la época, el Unimog permitía montar e instalar herramientas de trabajo en el frente, los laterales y la parte trasera. Su sistema mecánico incluía tracción integral, bloqueos de diferencial y ejes pórtico, alcanzando una velocidad máxima de 50 km/h. Para impulsarlo se optó por el motor diésel OM 636 de Daimler-Benz, caracterizado por su durabilidad y bajo consumo de combustible.
Presentación oficial, producción e hito industrial en Argentina
El Unimog se presentó formalmente al público en 1948 durante la feria agrícola DLG de Fráncfort. Las primeras unidades de serie, pertenecientes a la Serie 70200 con el logotipo de la cabeza de buey, fueron fabricadas por los hermanos Boehringer en Göppingen, alcanzando un volumen inicial de 600 ejemplares.
Debido a la alta demanda, Daimler-Benz asumió la fabricación completa en 1951, trasladando las operaciones a la planta de Gaggenau e incorporando la clásica estrella en la parrilla frontal.
Años más tarde, Argentina se convirtió en el primer país fuera de Alemania en fabricar el Unimog:
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Periodo de producción: Entre 1968 y 1983.
Planta industrial: Centro Industrial de Virrey del Pino, partido de La Matanza.
Unidades producidas: Alrededor de 6.000 vehículos correspondientes a las series U416, U421 y U406.
Aplicaciones: Utilizado para tareas de desarrollo rural, transporte de fuerzas de seguridad y movilidad en la Patagonia y la Cordillera de los Andes.
Evolución global y récord de altitud
Desde el año 2002, la producción central del Unimog se concentra en la planta alemana de Wörth am Rhein, prestando servicios para cuerpos de bomberos, tareas de rescate, servicios municipales y expediciones en diferentes continentes.
En 2019, una unidad del Unimog alcanzó un hito histórico al lograr el récord mundial de altitud para un vehículo sobre ruedas, ascendiendo hasta los 6.694 metros sobre el nivel del mar en las laderas del volcán Ojos del Salado, en Chile.
Puntos clave del Mercedes Benz Unimog
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Origen del nombre: Acrónimo de UNIversal-MOtor-Gerät.
Presentación pública: Feria agrícola DLG de Fráncfort en 1948.
Producción nacional: Cerca de 6.000 unidades fabricadas en Virrey del Pino entre 1968 y 1983.
Soluciones técnicas: Ejes pórtico, tracción integral, bloqueos de diferencial y motor diésel OM 636.
Récord histórico: 6.694 metros de altitud alcanzados en el volcán Ojos del Salado en 2019.