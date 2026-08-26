La historia del Mercedes Benz Unimog: el todoterreno universal que dejó su huella en Argentina

Concebido tras la Segunda Guerra Mundial, el Mercedes Benz Unimog se transformó en una referencia de tracción y robustez a nivel global.

En 1945, Albert Friedrich, exdirector de fabricación de motores de aviación de Daimler-Benz, identificó la necesidad de contar con un vehículo de trabajo versátil para las labores agrícolas en Alemania. Un año más tarde, junto a los ingenieros Heinrich Rößler y Hans Zabel, desarrolló los primeros prototipos en las instalaciones de Erhard & Söhne.

El término Unimog surgió como un acrónimo de UNIversal-MOtor-Gerät (“Dispositivo motor universal”), denominación ideada por Zabel para definir el concepto de la máquina.

A diferencia de los tractores convencionales de la época, el Unimog permitía montar e instalar herramientas de trabajo en el frente, los laterales y la parte trasera. Su sistema mecánico incluía tracción integral, bloqueos de diferencial y ejes pórtico, alcanzando una velocidad máxima de 50 km/h. Para impulsarlo se optó por el motor diésel OM 636 de Daimler-Benz, caracterizado por su durabilidad y bajo consumo de combustible.

Presentación oficial, producción e hito industrial en Argentina El Unimog se presentó formalmente al público en 1948 durante la feria agrícola DLG de Fráncfort. Las primeras unidades de serie, pertenecientes a la Serie 70200 con el logotipo de la cabeza de buey, fueron fabricadas por los hermanos Boehringer en Göppingen, alcanzando un volumen inicial de 600 ejemplares.

Debido a la alta demanda, Daimler-Benz asumió la fabricación completa en 1951, trasladando las operaciones a la planta de Gaggenau e incorporando la clásica estrella en la parrilla frontal.