Grupo Lorenzo inaugura el concesionario oficial de Leapmotor en Mendoza y abre una nueva era en movilidad eléctrica en Cuyo

Con el respaldo del gigante automotriz Stellantis y la trayectoria de Grupo Lorenzo, la vanguardista marca china desembarca en el mercado mendocino con un flamante concesionario ubicado en Chacras Park.

Grupo Lorenzo continúa expandiendo su presencia en Cuyo con la inauguración de Leapmotor Lorenzo, la nueva sede oficial de la marca que abre sus puertas en la región y que se encontrará en Chacras Park (Panamericana s/n, frente a los Caracoles de Chacras). Esta apertura, a partir del 28 de agosto, permite a los mendocinos conocer de cerca la propuesta de Leapmotor, que llega al mercado argentino combinando innovación, tecnología inteligente y soluciones de movilidad electrificada.

El concesionario oficial de Leapmotor en Mendoza está ubicado en Chacras Park. En Mendoza, Grupo Lorenzo pondrá a disposición —en un espacio ideado y construido desde cero para la firma— los modelos Leapmotor B10 y Leapmotor C10, los primeros de la marca que ya se comercializan en el país.

Nacida en China en 2015 como una start-up de vehículos de nuevas energías (NEV), Leapmotor llega precedida por un éxito global arrollador: tras vender 600.000 unidades en 2025, proyecta alcanzar el millón de vehículos este año.

Grupo Lorenzo inaugura el concesionario oficial de Leapmotor en Mendoza. Gran autonomía para las rutas mendocinas y argentinas Leapmotor B10 ultra-híbrido: Combina tecnología avanzada, diseño elegante y una propuesta pensada para los nuevos hábitos de conducción. Destaca por incorporar sistemas inteligentes, elevados estándares de seguridad y una autonomía superior a los 900 kilómetros.

Combina tecnología avanzada, diseño elegante y una propuesta pensada para los nuevos hábitos de conducción. Destaca por incorporar sistemas inteligentes, elevados estándares de seguridad y una autonomía superior a los 900 kilómetros. Leapmotor C10 ultra-híbrido: Un SUV tecnológico, confortable y seguro, desarrollado para ofrecer una experiencia de manejo moderna y eficiente, con una autonomía que supera los 1.000 kilómetros. La fuerza de una alianza: Stellantis y Grupo Lorenzo Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina, hace referencia a la llegada de Leapmotor al país: "Gracias a la potente estrategia de posventa de Stellantis, los clientes se beneficiarán de un nivel de servicio inigualable. Esto es un diferenciador muy importante frente a la competencia de marcas chinas. Sumamos la trayectoria de un líder mundial junto con el conocimiento del mercado de redes consolidadas".

Por su parte, en Mendoza, este respaldo estratégico se materializa a través de la sólida estructura y experiencia de Grupo Lorenzo, asegurando repuestos, talleres especializados y atención premium.