Ford Argentina y su red de concesionarios inauguraron las obras de remodelación llevadas a cabo en la Escuela N°95 "Rodolfo Ragucci" en Telsen, provincia de Chubut, ubicada a una distancia de 172 km de la ciudad de Puerto Madryn. Las intervenciones estuvieron centradas en generar ambientes más seguros, cómodos y sustentables, capaces de potenciar el desarrollo de capacidades en los estudiantes, contribuyendo así a un mejor bienestar para la comunidad educativa.

En la mañana del 20 de agosto la comunidad de Telsen se reunió para celebrar la educación, el compromiso y la esperanza de seguir construyendo un mundo mejor, dando comienzo a un día repleto de emociones. Siendo un pueblo de 700 habitantes distribuidos en distintas locaciones, el punto de encuentro fue la "Rodolfo Ragucci".

Entre tantas personas, se podían ver autoridades locales de la policía, hospital rural, la comuna y el Ministerio tales como - el Profesor José Luis Punta, Ministro de Educación de la Provincia de Chubut; Macarena Acuipil, Secretaria general de Gobierno; Pablo Eduardo Castro, Jefe Comunal de Telsen; directivos e invitados de Ford - entre ellos Marcelo Ramos, Gerente General de Comunicación; miembros del concesionario de Ford Argentina "Pedro Corradi", padrino de la escuela, tales como Fernando Bogliacino, Gerente General, Joaquín y Braulio Nervi, miembros del cuerpo Directivo; y vecinos, perosobre todo, se los podía ver a ellos, a la comunidad educativa y sus protagonistas: los 43 alumnos de nivel inicial y primaria.

Ford Argentina y su red de concesionarios inauguraron las obras de remodelación en una escuela de Chubut Con el corte de cintas para la inauguración de las nuevas instalaciones y la entrega de la placa institucional las emociones comenzaban a estar a flor de piel y aún quedaba todo un día por delante. La entrega de la placa marca una nueva página en la escuela N° 95 y refleja el esfuerzo conjunto de varias partes unidas por la "Rodolfo Ragucci". "Cuando una escuela se transforma,no cambia solamente su espacio físico, sino que se amplían las posibilidades de aprender, jugar, compartir y crecer", comentaba el cuerpo docente de la escuela.

La entonación de las estrofas del himno nacional y provincial se hizo presente y con ella, Telsen se puso de pie. Hasta en los recónditos espacios de Argentina, se lleva el orgullo de ser argentino y la fuerza al cantar los himnos es un fiel reflejo. Luego, le siguieron las palabras de agradecimiento de la directora, el concesionario “Pedro Corradi”, Ford Argentina y el Ministerio de Educación. Para concluir, los estudiantes realizaron presentaciones musicales invitando a los presentes a disfrutar de la música y cultura local. Esta alegría se vio reflejada en las sonrisas de los niños y sus familias quienes posteriormente disfrutaron de una tarde lúdica en una kermesse repleta de actividades recreativas.