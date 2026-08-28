Fiat muestra una edición especial del Pulse Abarth

La serie Scorpionissima de Fiat Pulse Abarth llega al Festival de Interlagos como un concepto centrado en la investigación de mercado.

Abarth, la división deportiva de Fiat, presenta su lado más vanguardista y agresivo en el Festival de Interlagos 2026: el Pulse Abarth Scorpionissima, un concepto desarrollado como un estudio de mercado y diseño, creado para evaluar la receptividad del público a nuevas propuestas visuales inspiradas en la tradición italiana de la marca.

Siguiendo la estela de las versiones italianas del Scorpionissima y el nuevo lenguaje visual de Abarth en Europa, el prototipo brasileño propone una versión aún más exclusiva y vibrante del ya conocido Pulse Abarth, el SUV compacto más rápido de Brasil, que entrega hasta 185 CV y acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 7,6 segundos. El proyecto combina elementos que refuerzan la deportividad, la sofisticación y el carácter provocador que caracterizan a la marca.

Características del Fiat Pulse Abarth Scorpionissima Fiat Pulse Abarth Scorpionissima Entre los aspectos más destacados del concepto se incluyen el exclusivo capó deportivo en negro brillante, detalles exteriores e interiores en verde ácido, acabados de alta gama inspirados en el mundo de los vehículos de alto rendimiento y la nueva tipografía Abarth, que ofrece una estética más deportiva y moderna. El interior recibe un tratamiento especial con tapicería de ante y la firma Scorpionissima en los asientos, lo que realza aún más la percepción de calidad y exclusividad del modelo.

Como elemento exclusivo de la serie, el cuadro de instrumentos digital presenta una animación de bienvenida especial que muestra el movimiento de un escorpión y la proyección del nombre Scorpionissima al arrancar el vehículo, reforzando la identidad única y el carácter emocional de la experiencia a bordo.

“El Pulse Abarth Scorpionissima representa una oportunidad para explorar nuevas posibilidades para la marca en Brasil, manteniendo la conexión con el legado de Carlo Abarth y, al mismo tiempo, acercando el lenguaje visual de Abarth Brasil a las inspiraciones europeas que forman parte de nuestra identidad”, destaca Frederico Battaglia, director de las marcas Fiat y Abarth para Sudamérica.