El Fiat Pulse lanza la línea 2027 y presenta la edición especial BlackMotion

El Fiat Pulse se ha consolidado como uno de los modelos más emblemáticos de la historia reciente de la marca en Brasil. Desarrollado específicamente para satisfacer las necesidades del mercado nacional, marcó la entrada de Fiat al segmento de los SUV y, desde entonces, ha desempeñado un papel estratégico en la evolución de la marca.

Ahora, en la gama 2027 , el modelo inicia un nuevo capítulo en su trayectoria con la llegada de la edición especial BlackMotion. Esta configuración refuerza el carácter urbano y contemporáneo del SUV, apostando por una identidad visual exclusiva y una selección de elementos de confort que le aportan aún más estilo, sofisticación y personalidad.

Desarrollada a partir de la versión Pulse Drive 1.3 AT , la edición especial BlackMotion destaca por su identidad visual marcada por detalles oscurecidos que le otorgan al SUV una apariencia más sofisticada y deportiva. El modelo cuenta con techo negro, llantas de aleación de 16 pulgadas y espejos retrovisores en negro brillante, logotipos oscurecidos y una placa protectora inferior (parrilla inferior) en tono oscuro, un conjunto que refuerza la personalidad del vehículo y crea un elegante contraste con la carrocería.

Más allá de su diseño exclusivo, el Pulse BlackMotion ofrece una experiencia completa en términos de tecnología y practicidad. Entre las características incluidas en esta edición especial se encuentran un centro multimedia de 10,1 pulgadas, una cámara de visión trasera y sensores de estacionamiento para facilitar las maniobras diarias, así como un sistema de acceso sin llave para mayor comodidad al entrar y arrancar el vehículo.

"La edición especial BlackMotion se desarrolló para clientes que valoran el diseño y la personalidad. Creamos una configuración que resalta aún más el carácter urbano y moderno del Fiat Pulse , con elementos visuales exclusivos y un paquete de equipamiento que realza la percepción de sofisticación. Es una serie que refleja a la perfección nuestra capacidad para ofrecer diferenciaciones alineadas con los deseos del consumidor brasileño", afirma Frederico Battaglia, director de las marcas Fiat y Abarth para Sudamérica.

La gama 2027 del Fiat Pulse

En la gama 2027, el Fiat Pulse continúa ofreciendo otras versiones que se adaptan a diferentes perfiles de consumidores. La versión de entrada, la Drive 1.3 MT, cuenta con un motor Firefly 1.3, que proporciona mayor comodidad para uso urbano y viajes, llantas de acero de 16”, un centro multimedia de 8.4”, espejos eléctricos y faros delanteros y traseros LED. Como opción, esta versión también ofrece el Pack Plus, que incluye llantas de aleación de 16”, sensores de estacionamiento y cámara de visión trasera. La versión Drive 1.3 AT, uno de los SUV más económicos del país, incluye todas las características de la Drive 1.3 MT, además de una transmisión automática de 7 velocidades, una consola central con apoyabrazos y un modo Sport, que proporciona una respuesta más rápida del conjunto mecánico para una experiencia de conducción más dinámica.

En la gama superior, el Pulse Audace continúa con el potente motor híbrido ligero T200 MHEV. Entre sus características principales se incluyen llantas de aleación de 16”, un centro multimedia de 10,1”, acceso sin llave, cámara de visión trasera, sensores de estacionamiento traseros, levas de cambio en el volante, asientos traseros abatibles y volante forrado en cuero.

El modelo también ofrece el paquete Style Pack, que añade techo negro, llantas de aleación de 17” y cargador inalámbrico para teléfono, elevando aún más la sofisticación de esta versión. En cuanto a seguridad, el modelo sigue ofreciendo ADAS (Sistema Avanzado de Asistencia al Conductor) con frenado de emergencia autónomo y aviso de salida de carril.

Completando la gama, el Pulse Abarth, el primer SUV de la marca del escorpión en el mundo, reafirma su propuesta deportiva con el motor T270 que entrega 185 hp y 270 Nm de torque, pasando de 0 a 100 km/h en solo 7,6 segundos, además de una lista de equipamiento enfocado en rendimiento, confort y exclusividad. La versión cuenta con el modo Poison, que intensifica la experiencia de conducción deportiva, así como freno de estacionamiento electrónico y Auto Hold. El atractivo visual se ve realzado por llantas de aleación de 18” y faros full LED, activación automática de faros y sensor de lluvia con activación automática del limpiaparabrisas.

Entre los aspectos más destacados de confort y conveniencia se encuentran el asiento del conductor con ajuste eléctrico, techo panorámico de serie, centro multimedia de 10,1 pulgadas integrado con la plataforma de servicios conectados Connect////Me, cargador de inducción y un panel de instrumentos totalmente digital de 7” con diseño exclusivo Abarth. Esta versión también destaca por su alto nivel de confort y practicidad, ya que cuenta con aire acondicionado digital automático, sistema de entrada sin llave y arranque remoto.