Opel Speedster: la historia del deportivo purista de motor central que desafió a su época

Presentado en el año 2000 y producido en la fábrica de Lotus en Hethel, el auto de Opel priorizó la relación peso-potencia sobre el confort de marcha.

En el año 2000, Opel presentó el Opel Speedster. En una época caracterizada por el incremento en el equipamiento de confort y la consiguiente subida de peso en los vehículos de calle, la firma introdujo una propuesta de biplaza ligero con configuración de motor central y tracción trasera.

El modelo fue fabricado en la planta inglesa de Lotus situada en Hethel, compartiendo la plataforma estructural de aluminio extruido con el Lotus Elise S2, aunque adaptado con un lenguaje de diseño propio marcado por líneas angulosas y aristas definidas.

Opel Speedster Opel Concepción técnica y dinámica de conducción La filosofía de desarrollo del vehículo se centró en la reducción de peso y en una respuesta mecánica directa hacia el conductor:

Chasis y habitáculo: Estructura de aluminio a la vista, centro de gravedad rebajado y ausencia de sistemas de asistencia como la dirección hidráulica o eléctrica.

Motorización inicial (2000): Propulsor naftero 2.2 Ecotec atmosférico que erogaba 147 CV , ofreciendo una elevada relación peso-potencia y precisión de trazado en curvas de bajo y medio radio.

Versión Turbo (2003): Incorporación de una variante sobrealimentada que alcanzaba los 200 CV y un par motor de 250 Nm. Esta configuración le permitía acelerar de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos. El prototipo diésel y los récords en Dudenhofen Más allá de las versiones de producción en serie, la marca utilizó la arquitectura ligera del modelo para desarrollar el prototipo aerodinámico Opel Eco Speedster.

Este vehículo experimental equipaba un motor turbodiésel 1.3 CDTI configurado para entregar 112 CV. Durante las jornadas de pruebas llevadas a cabo en el centro de ensayos de Dudenhofen, el modelo alcanzó una velocidad máxima de 250 km/h y un consumo medio de 2,5 litros cada 100 kilómetros, logrando homologar un total de 17 récords mundiales de eficiencia y velocidad.