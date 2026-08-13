Opel recuerda uno de sus desarrollos más icónicos mientras prepara el desembarco de sus novedades deportivas.

Todo sobre el Opel Tigra: del coupé de 1994 sobre base Corsa al descapotable TwinTop

Todo sobre el Opel Tigra: del coupé de 1994 sobre base Corsa al descapotable TwinTop

Todo sobre el Opel Tigra: del coupé de 1994 sobre base Corsa al descapotable TwinTop

En la antesala de nuevos desarrollos de perfil deportivo como el Opel Corsa GSE, la automotriz alemana repasó la trayectoria del Opel Tigra, uno de sus modelos más distintivos de las últimas décadas. Develado como prototipo en el Salón del Automóvil de Fráncfort de 1993 y lanzado al mercado en 1994, el vehículo buscó democratizar el segmento de los coupé compactos.

Desarrollado sobre la arquitectura mecánica del Corsa B, el proyecto ofreció un diseño de carrocería exclusivo de configuración 2+2.

Primera generación: innovación estética y éxito comercial El trazado exterior del Tigra original se caracterizó por su pilar B inclinado y una luneta trasera envolvente de grandes proporciones, firma de diseño concebida bajo la dirección de Hideo Kodama.

Plataforma: Desarrollada a partir de la estructura técnica del Corsa B.

Motorizaciones: Equipó propulsores Ecotec de 1.4 y 1.6 litros.

Volumen de fabricación: Superó las 250.000 unidades producidas durante su primera etapa comercial. Todo sobre el Opel Tigra: del coupé de 1994 sobre base Corsa al descapotable TwinTop Opel La llegada del Tigra TwinTop y su reconocimiento internacional Una década después de la aparición del modelo original, la marca presentó el Opel Tigra TwinTop en 2004. Esta variante transformó la propuesta en un biplaza cabriolet mediante la incorporación de un techo rígido retráctil de accionamiento electrohidráulico.

Fabricación especializada: Producido por el carrocero francés Heuliez, el TwinTop combinó la rigidez estructural de una coupé con la conducción a cielo abierto, obteniendo el premio al "Cabrio del Año" en el Salón de Ginebra.