Todo sobre el nuevo Jeep Avenger : diseño compacto, ADAS Nivel 2 y conectividad con IA

Lanzado a nivel global en 2023, el Jeep Avenger inicia una nueva etapa productiva en la región para abastecer a los mercados locales.

Tras su desembarco global en 2023, el Jeep Avenger inicia una nueva etapa con su producción en la región sudamericana. El modelo se presenta oficialmente con el objetivo de ensanchar la base de clientes de la marca dentro del segmento de los B-SUV, complementando la oferta local integrada por los modelos Renegade, Compass y Commander.

La propuesta apunta tanto a usuarios que buscan una transición natural desde vehículos tipo hatchback hacia el formato SUV como a compradores que adquieren su primer vehículo de la marca.

Jeep Avenger Jeep Diseño exterior y dimensiones urbanas El modelo adopta los rasgos estéticos fundamentales de la marca, destacando la evolución de la parrilla de siete ranuras y una carrocería diseñada para ofrecer versatilidad en trayectos cotidianos y escapadas fuera del asfalto.

Medidas y despeje: Presenta una longitud de 4,1 metros , un ancho de 1,8 metros , un ángulo de entrada de 22 grados y un ángulo de salida de 33,6 grados .

Aspecto exterior: Se complementa con el uso de llantas de aleación de 18 pulgadas y un conjunto lumínico frontal basado en tecnología Matrix LED Vision. Habitáculo, tecnología y asistencias a la conducción El interior prioriza la optimización del espacio de almacenamiento y la conectividad a bordo, incorporando una posición de manejo elevada junto a una consola central de diseño avanzado.

Innovación digital: Entre sus principales atractivos tecnológicos, el habitáculo incorpora integración nativa con ChatGPT, permitiendo una interacción avanzada mediante comandos de voz para diversas funciones de abordo.