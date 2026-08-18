El Citroën C3 2027 llega con más equipamiento y amplía las opciones de color en toda la gama

El Citroën C3 , un hatchback que presume del baúl y el espacio interior más grandes de su categoría, amplía su equipamiento y añade nuevos colores a la gama de 2027 , haciendo que la personalización y la experiencia del cliente a bordo sean aún más completas.

“La gama Citroën C3 2027 llega aún más competitiva, con nuevas características y una oferta aún más alineada con las necesidades del cliente. A los atributos ya reconocidos del modelo, las nuevas características refuerzan su excelente relación entre equipamiento, precio y valor, aumentando el atractivo del producto en su segmento”, afirma Pedro Silva, director de Citroën para Sudamérica.

La gama Citroën C3 , que incluye las versiones Live Go, Live Plus, Feel Plus, XTR y YOU!, y que cuenta con el sistema multimedia Citroën Connect Touchscreen de 10,25 pulgadas (el más grande entre sus competidores directos), evoluciona con una nueva interfaz de fondo oscuro, alineada con los biseles ultrafinos incorporados el año anterior, lo que le confiere un aspecto aún más moderno.

Esta actualización refuerza una estética más limpia y moderna, integrada en el espacioso interior del modelo. En la versión XTR, la interfaz exclusiva presenta iconos en tono caqui, que añaden aún más personalidad al modelo, a juego con el tono del Citroën Basalt y el Citroën Aircross , mientras que las demás versiones adoptan un acento azul.

El sistema multimedia también mantiene la duplicación de pantalla inalámbrica mediante Android Auto y Apple CarPlay, lo que mejora la practicidad en el uso diario al permitir un acceso rápido e intuitivo, contribuyendo a una experiencia a bordo más fluida, funcional y amigable para el cliente.

Otras mejoras del Citroën C3

Para mayor comodidad, el Citroën C3 ahora incluye un portadocumentos en todas sus versiones. A partir del acabado Feel Plus, ofrece tapicería premium como opción, lo que mejora la practicidad para el uso diario y aumenta la sensación de confort a bordo. La versión Live Plus ahora incluye alarma, reforzando la seguridad incluso en las configuraciones básicas. Las versiones tope de gama manual y Turbo 200, XTR y YOU! respectivamente, ahora también incluyen de serie un sensor de aparcamiento trasero.

En su catálogo, el modelo estrena el nuevo color "Rojo Rubí", ahora ofrecido sin coste adicional, así como los nuevos colores Blanco Polar y Gris Sting, exclusivos de la versión XTR, ampliando las posibilidades de elección y reforzando la personalidad según el perfil de cada cliente.

Además, la marca también ofrece la opción de un techo negro en combinación con los colores Blanco Banquise, Blanco Polar, Gris Artense, Gris Grafito, Gris Sting y Rojo Rubí, en las versiones XTR y YOU!, ampliando aún más las alternativas de configuración y resaltando el atractivo estético del Citroën C3.