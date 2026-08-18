El Citroën Basalt 2027 traslada la exitosa edición tope de gama Dark Edition a la versión manual

La gama Citroën Basalt 2027 presenta la versión tope de gama Dark Edition, que incorpora todos los atributos de diseño y acabado: interior oscurecido y aspecto deportivo, disponible con transmisión manual. Entre las novedades destacan una carrocería alargada, detalles en el característico color Rojo Andre y elementos oscurecidos como la placa protectora trasera y las llantas de aleación negras de 16 pulgadas.

La versión Dark Edition Turbo 200 incorpora la opción de acceso y arranque sin llave, además del nuevo color Blanco Polar, que debuta en la gama Citroën . Su diseño exterior destaca por el exclusivo acabado en negro del techo, que se extiende hasta el final de la luneta trasera.

“En el modelo 2027 , incorporamos todos los atributos principales de la versión tope de gama y más exitosa, la Dark Edition, que actualmente representa cerca del 50 % de la gama Basalt, al modelo con transmisión manual y motor atmosférico. Esto convierte al Basalt Dark Edition MT en un vehículo muy competitivo en un segmento altamente competitivo. Además, la versión básica Feel MT tiene un precio reducido gracias a la exención del IPI, lo que facilita el acceso a un SUV coupé con amplio espacio interior y maletero. Nuestro objetivo es seguir ofreciendo al cliente un coche espacioso y bien equipado con un diseño atractivo”, afirma Pedro Silva, director de Citroën para Sudamérica.

Al igual que la línea Citroën C3, las versiones Feel MT y Dark Edition MT ahora forman parte del programa "Coche Sostenible", una iniciativa de MOVER (Movilidad Verde e Innovación) que garantiza la exención del IPI (Impuesto sobre Productos Industrializados) para vehículos que cumplen con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad.

La elegibilidad de los modelos se debe a la adopción del Cargador Inteligente, un sistema inteligente que optimiza la gestión de la batería al priorizar la generación de energía durante la desaceleración y el frenado, recuperando parte de la energía que de otro modo se disiparía. Además de reforzar la eficiencia energética de los vehículos, la tecnología contribuye a reducir las emisiones de CO y aumenta la competitividad de la gama Citroën en el mercado brasileño. Esto ha permitido a Citroën ofrecer sus modelos a precios de R$ 95.690 para el Citroën Basalt Feel MT y R$ 98.990 para el Citroën Basalt Dark Edition MT.

La versión Basalt Shine Turbo 200 llega al mercado con un precio de R$ 119.990. Para clientes con discapacidad (PCD), el modelo se convierte en una alternativa aún más competitiva, con un precio de R$ 99.990. Este precio incluye beneficios fiscales para el público PCD y condiciones especiales de Citroën, ampliando el acceso a un SUV que combina un interior espacioso, accesibilidad y diseño.

Equipamiento de Citroën Basalt

La gama Basalt incorpora un panel de instrumentos digital TFT a color de 7 pulgadas totalmente personalizable, que muestra la información clave de conducción de forma clara, funcional e intuitiva. Otro elemento destacado es el sistema multimedia Citroën Connect Touchscreen de 10,25 pulgadas, con biseles ultrafinos en negro brillante y embellecedores de las salidas de aire del mismo acabado. Este sistema cuenta con una nueva interfaz de fondo oscuro, que contribuye a un habitáculo más moderno, sofisticado y visualmente atractivo. El sistema mantiene la función de duplicación de pantalla inalámbrica mediante Android Auto y Apple CarPlay, así como los controles de audio en el volante. Todas las versiones incluyen ahora dos puertos USB Tipo C para la segunda fila, un puerto USB Tipo A y una toma de 12 V en el salpicadero.

En cuanto a las opciones de color, la Dark Edition Turbo 200 ahora ofrece el nuevo color Blanco Polar, una novedad en la gama. Este elegante color le confiere al modelo un aspecto más moderno, mientras que los colores ya existentes, Negro Perla Nera, Gris Sting, Gris Artense y Gris Grafito, se mantienen. El modelo también ofrece un techo negro opcional, con detalles que se extienden hasta el final de la línea de la luneta trasera, lo que amplía las posibilidades de personalización y realza el atractivo visual de esta versión.

Además, todas las versiones ahora incluyen un portadocumentos, y las versiones Shine Turbo 200 y Dark Edition Turbo 200 cuentan con entrada sin llave (arranque sin necesidad de llave) y soportes para revistas, lo que contribuye a una experiencia a bordo más práctica.