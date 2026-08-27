BYD M9: el monovolumen premium llega a un nuevo mercado

BYD Australia anunció hoy la incorporación del nuevo M9 a su gama de modelos locales. El elegante M9 introduce a BYD por primera vez en el segmento de vehículos para el transporte de pasajeros y se ofrecerá exclusivamente con el nuevo sistema de propulsión de energía renovable Dual Mode DM-i 5.0 Super Hybrid de BYD.

El BYD M9 , que se presentará en los concesionarios de la marca de todo el país durante el cuarto trimestre de 2026, amplía la creciente gama local de BYD con un vehículo de pasajeros cómodo y de alta gama que incorpora la última tecnología y capacidad para viajes de larga distancia, para satisfacer las demandas tanto de las familias australianas como de las flotas de vehículos.

La gama M9 se lanzará con una variante Premium de siete plazas, a la que seguirá una variante Dynamic de ocho plazas. Ambas se ofrecerán únicamente con tracción delantera.

El sistema de propulsión híbrido DM-i 5.0 Super Hybrid de BYD , el más reciente y ultraeficiente, combina un motor de gasolina turboalimentado de 1,5 litros y un motor eléctrico para ofrecer una combinación de rendimiento, eficiencia y autonomía de largo alcance: hasta 145 km de autonomía eléctrica y hasta 850 km de autonomía combinada para la versión tope de gama M9 Premium, según el procedimiento de prueba WLTP.

El M9 Premium utiliza una batería BYD Blade de 36,60 kWh, mientras que el Dynamic incorpora una de 20,39 kWh. Ambas versiones admiten carga en CA y CC, así como la función de transferencia de vehículo a carga (V2L).

Dimensiones del BYD M9

Con unas dimensiones de 5.145 mm de largo, 1.970 mm de ancho y 1.805 mm de alto, y una distancia entre ejes de 3.045 mm, el BYD M9 ofrece un amplio espacio en sus tres filas de asientos.

Su diseño exterior se inspira en un jardín tradicional chino, con marcadas líneas horizontales y verticales que le confieren una presencia distintiva. Un frontal inspirado en un dragón y una silueta alargada se combinan para ofrecer un diseño elegante y discreto.

Interior del BYD M9

En el interior, el BYD M9 ha sido diseñado para brindar una experiencia de cabina premium a todos sus ocupantes. Las versiones Premium cuentan con asientos delanteros calefactables y ventilados, mientras que los asientos individuales de la segunda fila ofrecen calefacción, ventilación y una posición de asiento casi de gravedad cero.

El BYD M9 combina un amplio espacio para pasajeros con una gran practicidad para el día a día, ofreciendo una capacidad de baúl de 470 litros con todos los asientos en su posición. Su capacidad de remolque con freno de 1.500 kg aumenta aún más su versatilidad.

La seguridad fue una prioridad durante todo el desarrollo del M9, con un 73 % de la estructura del vehículo fabricada en acero de alta resistencia para un mejor rendimiento en caso de colisión. Además, cuenta con hasta nueve airbags, un sistema de cámara de 360 grados, cinco radares de ondas milimétricas, ocho sensores ultrasónicos y un completo conjunto de tecnologías avanzadas de asistencia al conductor (ADAS).

El director de operaciones de BYD Australia, Stephen Collins, afirmó que el M9 representa una importante incorporación a la gama de BYD en Australia.

"El BYD M9 será ideal para los australianos que necesitan espacio y practicidad, a la vez que esperan un rendimiento eficiente gracias a la avanzada tecnología de propulsión DM Super Hybrid de BYD".

Precios y especificaciones del BYD M9

Se anunciarán más detalles sobre los precios y las especificaciones para Australia más cerca del lanzamiento del BYD M9 en ese país, previsto para el cuarto trimestre de 2026.