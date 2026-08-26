La automotriz china BYD ya vendió 10.000 autos en Argentina a menos de un año de su lanzamiento

La automotriz china BYD alcanzó las 10.000 unidades vendidas en Argentina a menos de un año de su lanzamiento oficial en el país, un hito que marca su explosivo desembarco y veloz adopción que se registra en el consumo de autos eléctricos e híbridos .

La unidad número 10.000, además, fue un modelo 100% eléctrico, en línea con la estrategia global de BYD de impulsar la movilidad basada en nuevas energías.

“Alcanzar las 10.000 unidades vendidas en Argentina es un logro muy importante para BYD y refleja la confianza que cada vez más clientes depositan en nuestra propuesta de movilidad de nuevas energías”, señaló Christian Kimelman, country manager de BYD Argentina .

El vehículo que marcó el hito fue el BYD Dolphin Mini , un hatchback completamente eléctrico desarrollado para la movilidad urbana, que incorpora la Blade Battery y la e-Platform 3.0, además de seis airbags y un sistema multimedia con pantalla táctil giratoria de 10,1 pulgadas.

El modelo fue reconocido en los Premios Crash Test Argentina 2025 omo el “Auto de Oro”, máximo reconocimiento de esa ceremonia por su relación entre seguridad y precio, y fue distinguido como “Auto Más Seguro del Año” dentro de la categoría Autos Compactos.

El ejecutivo destacó que el hito se haya alcanzado en la ciudad de Rosario porque pone de relieve el papel de la red de concesionarios y de los socios estratégicos de la compañía en la expansión de la marca fuera de Buenos Aires.

Autos eléctricos e híbridos enchufables

La estrategia comercial de BYD en Argentina contempla una oferta de vehículos 100% eléctricos y modelos híbridos enchufables destinados a distintos segmentos de movilidad. Actualmente, la red oficial comercializa el Dolphin Mini, el Yuan Pro, Song Pro DM-i, ATTO 2 DM-i, Shark DMO y Seal U DM-i.

La compañía destacó que busca ampliar su presencia territorial y acompañar la comercialización de vehículos de nuevas energías con servicios de posventa especializados.

Sebastián Vázquez, director de Neostar, destacó que la comercialización de la unidad 10.000 en Rosario representa un reconocimiento al desarrollo de la marca en el interior del país. “Que la unidad número 10.000 se haya comercializado en nuestra ciudad demuestra que la transformación de la movilidad avanza en todo el país”, afirmó.

BYD es un gigante tecnológico chino, que desarrolla actividades en sectores que incluyen automóviles, nuevas energías, transporte ferroviario y electrónica. En el negocio automotor, la compañía concentra su actividad en vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables y desarrolla tecnologías propias para baterías, motores eléctricos y sistemas de control.