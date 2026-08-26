El dólar volvió a subir tras el anuncio de Luis Caputo sobre los créditos hipotecarios

En un miércoles marcado por los anuncios que hizo Luis Caputo, ministro de Economía, sobre los créditos hipotecarios, el dólar tuvo distintos movimientos respecto de sus cotizaciones. El oficial al público y el mayorista subieron, pero el dólar blue tuvo una nueva baja.

En concreto, el dólar oficial en el segmento minorista que está a la venta al público en el Banco Nación cerró hoy a $1485 para la compra y $1535 para la venta. Esto confiere una suba de cinco pesos o del 0,3% en promedio respecto del cierre del día martes.

Por su parte, el dólar oficial mayorista registró una suba mínima de 2,50 pesos que lo ubicó en $1514. Se trata de la cuarta suba consecutiva del tipo de cambio oficial que lo ubica por encima de los $1500, la barrera que había impuesto el Gobierno.

Dólar blue a la baja El dólar blue cerró este miércoles a $1535 para la compra y $1555 para la venta con una baja de cinco pesos respecto del cierre del martes.