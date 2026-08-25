Wall Street: las acciones caen, los bonos operan mixtos y el riesgo país se sostiene arriba de 500 puntos

En Wall Street, las acciones argentinas ceden terreno ante un mercado de bonos que alterna subas y bajas.

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Los activos argentinos en Wall Street se mueven con tendencia bajista en la rueda de este martes. Las acciones caen, los bonos alternan subas y bajas, mientras el riesgo país se ubica por encima de los 500 puntos.

La deuda soberana en dólares opera mixta en Nueva York, el título que más sube es el Global 2030 (+0,5%). El riesgo país se ubica en 506 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 0,7%. Las acciones del panel líder se mueven con caídas generalizadas.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con mayorías en rojo-.