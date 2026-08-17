Wall Street: los bonos argentinos caen y el riesgo país supera los 480 puntos básicos

Los bonos argentinos caen en Wall Street y el riesgo país supera los 480 puntos básicos, mientras las acciones operan con mayorías de subas.

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Aunque la plaza local no opera por el feriado, los activos argentinos que cotizan en Wall Street operan mixtos. Mientras que las acciones se mueven al alza, los bonos se pintan de rojo y el riesgo país sube por encima de los 480 punto básicos.

La deuda soberana en dólares cae en Nueva York, traccionada por el Global 2046 (-0,8%).

En tanto, los ADRs se mueven con mayorías de subas, empujados por YPF (+3,7%).

Riesgo país En ese contexto, el riesgo país sube y se ubica en 483 puntos básicos.