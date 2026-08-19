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Wall Street: las acciones suben, los bonos operan mixtos y el riesgo país se mantiene arriba de los 500 puntos

El mercado argentino busca un respiro en Wall Street tras dos jornada a la baja. Las acciones operan en alza.

MDZ Dinero

Las acciones argentinas suben en Wall Street.

Las acciones argentinas suben en Wall Street.

EFE

Luego de una jornada bajista, el mercado argentino se reacomoda y muestra un repunte en la rueda de este miércoles en Wall Street. Las acciones argentina se mueven en verde, mientras que los bonos operan mixtos y el riesgo país baja, pero se mantiene arriba de los 500 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares alterna subas y bajas en Nueva York, al alza tracciona el Global 2038 (+0,9%). El riesgo país se ubica en 502 puntos básicos.

Acciones

En la plaza local, el Merval sube 1,4%. Las acciones del panel líder operan en verde, con alzas de hasta el 3%.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street suben hasta 6%, como el caso del ADR de Globant.

Dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.515 en la pizarra del Banco Nación.

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