Wall Street: las acciones suben, los bonos operan mixtos y el riesgo país se mantiene arriba de los 500 puntos

El mercado argentino busca un respiro en Wall Street tras dos jornada a la baja. Las acciones operan en alza.

Luego de una jornada bajista, el mercado argentino se reacomoda y muestra un repunte en la rueda de este miércoles en Wall Street. Las acciones argentina se mueven en verde, mientras que los bonos operan mixtos y el riesgo país baja, pero se mantiene arriba de los 500 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares alterna subas y bajas en Nueva York, al alza tracciona el Global 2038 (+0,9%). El riesgo país se ubica en 502 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval sube 1,4%. Las acciones del panel líder operan en verde, con alzas de hasta el 3%.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street suben hasta 6%, como el caso del ADR de Globant.