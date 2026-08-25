El dólar volvió a subir mientras el Gobierno rechaza los proyectos para ayudar a morosos

El dólar oficial mayorista volvió a subir este martes luego de romper la barrera de los $1500. El dólar blue bajó su cotización.

En un martes en el que estuvo marcado por las declaraciones del vocero presidencial al confirmar que el Gobierno no apoyará los proyectos que busquen ayudar a los morosos y sus deudas, el dólar tuvo distintos comportamientos en las cotizaciones de la jornada.

El dólar oficial minorista, ese que se vende al público en el Banco Nación, no tuvo cambios hoy y cerró a $1480 para la compra y $1530 para la venta. No tuvo variaciones respecto del cierre del día lunes, jornada en la que subió unos quince pesos.

Por su parte, la noticia de la jornada estuvo más vinculada al tipo de cambio oficial en el segmento mayorista, que hoy sumó $1,50 y se ubicó por segundo día consecutivo por arriba de los $1500, llegando hoy a $1511,50. De esta forma, llegó al nuevo valor máximo nominal del 2026.

Esta suba ocurrió un día después de que el tipo de cambio haya roto esa barrera imaginaria de los $1500 que el Gobierno le había impuesto hace un mes al haber dado un salto ayer de casi 11 pesos.

El dólar blue bajó Por su parte, el dólar blue tuvo una baja de cinco pesos en su cotización y cerró este martes a $1540 para la compra y $1560 para la venta.