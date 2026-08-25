El Gobierno adelantó que rechazará este miércoles los proyectos de la oposición para ayudar a los morosos

El Gobierno anunció este martes que La Libertad Avanza rechazará mañana en el Congreso los proyectos de la oposición para asistir a quienes afrontan deudas. El oficialismo convocó a una sesión para tratar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y sumarle cambios al proyecto de Inocencia Fiscal, pero distintos bloques intentarán avanzar con iniciativas para ayudar a los morosos, en un tratamiento sobre tablas.

En conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier , informó: "Es un proyecto de ley que puede entrar al progreso, hay que conocer detalles. Mi sensación es que en La Libertad Avanza no habría una posición de acompañar el proyecto de oposición, porque entendemos que va a contramano en las palabras del presidente Javier Milei ".

Consultado sobre las distintas iniciativas que podrían implicar la participación estatal, el portavoz respondió: "Sería usar dinero de los contribuyentes para salvar a los bancos". "Nos sorprende que desde la Izquierda quieran ayudar a las entidades financieras. Milei fue enfático en que esto se trata de acuerdos entre privados", destacó.

"El presidente ha sido enfático en que esto se trata de acuerdos entre privados. Claramente, los morosos que están en una situación difícil por no poder pagar esas deudas que tomar esos créditos, pero el problema acá en gran parte es de las entidades financieras, los bancos y las entidades financieras no bancarias que han otorgado créditos, en algunos casos, con tasas de interés elevadas ", planteó.

"Tasas de interés elevadas, de hecho, para cubrirse, quizás, de los riesgos que estaban asumiendo, y esto ha dejado comprometidas a estas entidades financieras", agregó Ravier.

Los proyectos sobre la morosidad

Hay más 30 iniciativas de distintos bloques y se sumaron algunos gobernadores. El bonaerense Axel Kicillof y el riojano Ricardo Quintela anunciaron medidas desde sus provincias, mientras que la CGT realizó el jueves pasado una movilización para reclamar, entre otras cuestiones, que el Gobierno regule las tasas de interés de los préstamos.

Los impulsores de los proyectos saben que no cuentan con los votos necesarios para incorporar el tema a la orden del día, pero buscarán identificar qué legisladores están dispuestos a acompañarlos, especialmente entre los bloques provinciales.

Hay espacios que pretenden intervenir sobre las tasas de interés, los costos financieros, las billeteras virtuales y las entidades no bancarias, además de mecanismos específicos para quienes ya se encuentran en una situación de sobreendeudamiento.

Uno de los proyectos más amplios es el presentado por el radical Pablo Juliano, que propone crear un procedimiento judicial de rehabilitación financiera para personas que atraviesan situaciones de insolvencia y sobreendeudamiento estructural.

A su vez, se impone nuevas obligaciones a los proveedores de crédito. Deberán garantizar información clara, completa y comprensible sobre tasas de interés, costo financiero total y comisiones, además de realizar una evaluación razonable de la capacidad de pago de cada usuario. El texto también busca prohibir el hostigamiento, las intimidaciones y la comunicación con terceros como mecanismos de presión para cobrar las deudas.

La diputada de Unión por la Patria Vanesa Siley impulsa otro mecanismo: una plataforma digital para deudores y acreedores que quedaría bajo la órbita de la ANSES. El sistema tendría como objetivo centralizar las obligaciones y facilitar su reestructuración. El organismo determinaría una capacidad de pago que no podría superar el 33% de los ingresos del deudor.

El socialista Esteban Paulón presentó cuatro proyectos. Uno de ellos propone modificar la Ley de Concursos y Quiebras para permitir que los jueces reduzcan o eliminen intereses y, en determinados casos, dispongan la nulidad parcial de un crédito.