El Gobierno reforma la ley y se prepara para la inminente baja de edad de imputabilidad

El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura un proyecto de ley del nuevo Régimen Penal Juvenil , anticipándose a la baja de edad de imputabilidad de 16 a 14 años, que entrará en vigencia el próximo 5 de septiembre.

La iniciativa fue presentada este martes por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus , y el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar . La propuesta plantea una adecuación del sistema penal juvenil en la provincia para el abordaje de los menores de entre 14 y 16 años que cometan delitos a partir del 5 de septiembre y también plantea un nuevo Código Procesal Penal Juvenil.

La baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años fue aprobada por el Congreso de la Nación a comienzos de este año y luego de la promulgación del presidente Javier Milei, su entrada en vigencia se produce 6 meses después, plazo que se cumple a comienzos de septiembre.

Es por esto que el Gobierno provincial decidió anticiparse adaptando la legislación provincial para garantizar que desde el 5 de septiembre cualquier adolescente desde los 14 años que cometa un delito esté sujeto a la responsabilidad penal por es hecho.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus , explicó que en Mendoza existe un fuero penal especializado que va a abordar los casos de jóvenes a partir de 14 años que cometan un delito desde el 5 de septiembre.

Mendoza se prepara para avanzar con la ley que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.

“Esta propuesta que presentamos con el Ministerio de Educación contiene una ley integral para la responsabilidad penal juvenil que tiene que ver con la modificación nacional. Tiene una primera parte que es un reordenamiento de los dispositivos que tiene hoy el Poder Ejecutivo en relación con el abordaje de los jóvenes”, indicó la funcionaria.

Asimismo, agregó que el proyecto de ley cuenta con un anexo que es un Código Procesal Penal Juvenil. “Son más de 110 artículos que tienen que ver con reordenar y poder garantizar un abordaje de ese joven desde los 14 años que comete un delito bajo la consideración de dos cuestiones fundamentales. Primero que es un joven en condición de desarrollo pero también es un joven sujeto de derecho con obligaciones y responsabilidades para la sociedad en la que se inserta”, señaló.

“Es una ley que otorga mejores condiciones para la resocialización de ese joven y sobre todo con cortar ese circuito delictivo en que se inserta el joven que empieza a tener conflicto con la ley penal”, expresó.

Según precisó la ministra, para los jóvenes que cometen delitos desde los 14 se va a trabajar como se trabajaba antes desde los 16, es decir con un sistema especial y con determinados criterios. “El joven que comete un delito y es aprehendido en la vía pública va a ser inmediatamente trasladado a la comisaría y va a estar lo menos posible ahí para ser trasladado a UPANA, que es el lugar especializado donde están los jóvenes”, subrayó.

Por otro lado, la reforma legal establece también que los jóvenes de 14 a 16 años estén separados de los de 16 a 18 años y también esa división se dará en el sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, llegado el caso de una pena que implique la privación de la libertad.

En tanto, habrá una nueva figura del supervisor que va a estar encargada de controlar que ese joven termine sus estudios o estudie un nuevo oficio.

Las estadísticas provinciales sobre delitos de menores

La ministra Rus resaltó que en Mendoza existe una baja incidencia de menores de edad en delitos, aunque hizo hincapié en que de todas maneras la provincia debe preparar la legislación para estos hechos.

Leonardo está alojado en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil por homicidio. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

“Según los datos sobre los delitos cometidos por inimputables que ahora pasarán a ser imputables, tenemos un 9% de robos y un 22% con lesiones, es decir que no hay delitos graves u homicidios. El año pasado hubo un solo homicidio en relación con un inimputable y tuvo que tener un contexto intrafamiliar”, precisó la funcionaria.

En tanto, remarcó que “el año pasado tuvimos 511 jóvenes en conflicto con la ley penal de 16 a 18 años y de esos jóvenes solo 46 tuvieron una pena privativa de la libertad. Es decir que en el sistema mendocino el 91% de esos jóvenes estuvieron con medidas alternativas y un 9% con privación de la libertad”.