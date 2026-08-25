Morosidad: los bancos ya refinanciaron casi 500 mil cuentas y niegan "embargos masivos"

En el marco del debate público por el aumento de los niveles de morosidad y el rol del Gobierno, los bancos aseguran que avanzan en las refinanciaciones con sus clientes para evitar que se incremente el porcentaje de deudores incobrables.

En diálogo con MDZ , fuentes inobjetables de las entidades financieras, señalan que "ya casi se refinanciaron 500 mil cuentas" y seguirán "a buen ritmo para que cada caso pueda acordar un plan de pago conveniente".

Según manifestaron, hay 2,4 millones de personas que cuentan con deudas con los bancos, ya sea por préstamos personales o la tarjeta de crédito. Señalan que las billeteras virtuales tienen 3,5 millones en esa situación.

Para los empresarios consultados, este proceso "se puede encarar sin ningún impacto en el sector financiero" y recalcó que aquella apertura del crédito "también se hizo sin que implique ningún problema". "Se otorgaron porque hubo previsiones y había capital para hacerlo", aclararon.

Las instituciones bancarias enfatizan que "no hubo pedidos expresos del Gobierno para que aceleren con las refinanciaciones de sus carteras de clientes".

En tanto, los bancos sostuvieron que "pese al estado de situación no hay ejecuciones masivas con embargos de cuentas". "Hay compromiso de querer atender todos los casos y ser comprensibles con los plazos para resolver la mayoría de las situaciones", enfatizaron.

En la reunión de gabinete de este lunes, el presidente Javier Milei aseguró que no existe "ninguna crisis" de morosidad y recalcó que no habrá ningún tipo de intervención estatal."Reafirmó que no va a entregar las ideas que guían la gestión y que al populismo no se le gana con más populismo", indicaron fuentes oficiales.

En ese sentido, el mandatario sostuvo que "para ganar no se hacen trampas y que no va a traicionar sus ideas en post de resultados electoral. También remarcó que cuesta mucho tiempo construir credibilidad y que cambiar ahora implicaría perderla".