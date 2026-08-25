El perfil de la mora en la Argentina: qué entidades concentran la mayor cantidad de deudores

Un informe elaborado con datos del Banco Central revela que 5,86 millones de personas físicas presentaban atrasos en sus pagos en junio de 2026.

Un trabajo realizado por el analista Mati Fernández trazó una radiografía detallada sobre la morosidad crediticia en la Argentina. Según el informe, elaborado a partir de los microdatos de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA) de junio de 2026 y del padrón de ARCA, 5,86 millones de personas físicas registraban deudas atrasadas. La cifra representa al 27,1% del total de deudores relevados, mientras que la morosidad alcanza el 15,5% del volumen total adeudado.

El análisis expone una fuerte disparidad entre la cantidad de morosos y el monto acumulado: el 17% de los afectados debe menos de $100.000 y cerca del 40% tiene obligaciones pendientes por debajo de los $400.000. En el otro extremo, un 14,5% de los deudores concentra el 73% del volumen de dinero impago.

Gentileza Bancos concentran el monto; fintechs y créditos rápidos, la cantidad de personas Los bancos tradicionales encabezan la concentración del capital adeudado, al absorber el 65% del dinero en mora (45% en entidades privadas y 20% en públicas). En la banca privada, la mediana de la deuda atrasada se ubica en $1.458.000.

Gentileza La estructura cambia al analizar la masa de deudores:

Mercado Libre / Mercado Pago: concentra el 19% de las personas en mora pero solo el 2,9% del monto, con una mediana de $116.000. Fernández vinculó esto a la inclusión financiera y a los créditos de bajo monto.

Crédito rápido no bancario (Credicuotas, Moni, Waynicoin, Mins): reúne al 22,6% de los morosos y el 7,7% del capital, con una mediana de $500.000 y una tasa promedio de mora del 52%.

Comercio y tarjetas no bancarias: las casas de electrodomésticos, supermercados y plásticos de consumo explican el 35% de las personas con atrasos y el 14% del volumen. Un 17,8% de los morosos ya se encuentra en carteras de recupero. Gentileza Alarma por los jóvenes y causas del deterioro El segmento de entre 18 y 25 años registró un fuerte incremento: la cantidad de deudores en este grupo trepó un 38%, mientras que la tasa de morosidad saltó del 24,7% al 40,8%, con una mediana de deuda atrasada de $282.000.