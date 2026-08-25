Argentina Metals: nuevos ejecutivos al frente de la minera juniors en Mendoza

Minera Argentina Metals con destacada actuación en la industria en el Distrito Malargüe hizo pública una designación que consolida el trabajo en ascenso al sur de Mendoza dejando a Roger Clegg como el flamante Director Ejecutivo (CEO) de la compañía.

El británico Roger Clegg es un alto ejecutivo del sector minero y de recursos naturales. Acredita más de 25 años de experiencia internacional en geología, finanzas corporativas y banca de inversión. El británico Roger Clegg es un alto ejecutivo del sector minero y de recursos naturales. Acredita más de 25 años de experiencia internacional en geología, finanzas corporativas y banca de inversión.

Su designación como CEO de una de las empresas juniors protagónicas en la reactivación minera de Mendoza se enfocará en los proyectos de exploración en la provincia, tras la apertura del distrito Malargüe Occidental.

El propósito principal en esta etapa de la minera es captar capital financiero para inversiones en las temporadas de campo y los estudios geológicos.

Argentina Metals hoy en día se ubica como una compañía júnior de pequeña capitalización bursátil (alrededor de 20 millones de dólares canadienses) cotizando en el TSX Venture Exchange de Toronto y en Alemania, en la Bolsa de Frankfurt.

Ejecutivos

El flamante CEO de Argentina Metals, Roger Francis Clegg, trabajó en Free Trade Barter (UK), AMBRIAN PLC y en Stonex Financial LTD, como Director, entre otras posiciones.

Dijo: "Aportaré al equipo mi propia combinación de experiencia técnica y de finanzas corporativas. Esta combinación de habilidades y perspectivas será altamente complementaria a medida que impulsamos los proyectos, ejecutamos nuestro programa de campo y nos posicionamos para la próxima etapa de crecimiento".

Clegg también ocupó cargos senior en finanzas mineras en Barclays Capital y Dresdner Kleinwort Benson. Inició su carrera como geólogo consultor de exploración en Sudamérica, África y Rusia.

Raymond D. Harari, el CEO anterior. ha pasado a desempeñarse como presidente de la empresa minera.

Minería

La junta directiva y el equipo gerencial de la empresa queda conformada de la siguiente manera:

Roger Clegg – CEO y Director

Titus Gebel – Presidente de la Junta Directiva y Director

Raymond D. Harari – Presidente y Director

Enrique Reichhard – Vicepresidente de Exploración

Julio Pulisich – Director

Tim Heenan – Director

Martin Hoff – Director

Carlo Rigillo – CFO (Director Financiero)

Mendoza

A modo de presencia territorial en Mendoza, la empresa posee alrededor de 24 propiedades mineras y cerca de 146.700 hectáreas reservadas principalmente en el departamento de Malargüe.

Actualmente no cuenta con producción comercial activa ni ingresos por ventas de minerales, por lo que Argentina Minerals no cotiza en ránkings de facturación, volumen de exportación o producción de cobre/oro.

La empresa es uno de los casos emblemáticos para la administración Cornejo, ya que es parte del programa Impulsa Mendoza. Y uno de los objetivos de esta alianza es que la empresa pueda sostener sus actividades con financiamiento internacional en el sector minero.

En este invierno 2026, Argentina Metals hizo su debut formal en la Bolsa de Toronto (TSX Venture Exchange), convirtiéndose en la primera empresa ligada a la reactivación minera de Mendoza en alcanzar esta plaza bursátil.

Allí estuvieron funcionarios provinciales con la cúpula ejecutiva de la compañía. La moneda está en el aire.