Arrancan los meses clave para que la economía levante de cara a las elecciones 2027

Con los últimos datos oficiales del EMAE, que difundió el Indec, la economía creció 2,7% interanual en junio y 1,9% en el primer semestre, empujada principalmente por la minería, la energía y el agro. Pero los analistas advierten por la dinámica de cara al segundo semestre, donde será desafiante alcanzar las estimaciones del mercado para todo el año.

"Para 2026 proyectamos un crecimiento en torno al 2%-2,5%, aunque el sendero para alcanzarlo es exigente", señaló Invecq en su último informe. Según los cálculos de la consultora, para llegar al 2,5%, la actividad debería crecer en promedio 0,75% mensual entre julio y diciembre, frente a un primer semestre que promedió una caída de 0,2% mensual; alcanzar el 2% requiere un crecimiento promedio de 0,5% mensual. "Más desafiante aún luce el 2,7% proyectado por el REM del BCRA, que supone un ritmo mensual de 0,85%", remarcaron.

"Si bien esperamos una mejora gradual durante la segunda mitad del año (de la mano de un salario real que se podría recuperar en el margen dada la desaceleración de la inflación y un crédito que empieza a recuperarse levemente), una aceleración de esta magnitud todavía no se observa en los indicadores de alta frecuencia", destacó el documento.

"La evolución del crédito será una variable clave para determinar si la actividad logra despegar en la segunda mitad del año. Tras el estancamiento de comienzos de 2026, los préstamos al sector privado en pesos comenzaron a mostrar una recuperación en junio y julio, más marcada en empresas que en familias. Si esta tendencia se consolida, ayudada por el freno en la suba de la morosidad —cuyos indicadores adelantados ya muestran cierta moderación—, podría contribuir a sostener una recuperación gradual de la actividad en la segunda mitad del año y que el año cierre como estimamos en torno al 2/2,5%", agregó la consultora.

La doble velocidad de la economía El presidente, Javier Milei, apuntó contra quienes hablan de un crecimiento "a dos velocidades", con sectores que despegan y otras que padecen el cambio de modelo productivo.