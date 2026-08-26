El riesgo país sigue por encima de los 500 puntos y el dólar toca los $1.535 tras el anuncio de los créditos hipotecarios

La tensión en el mercado cambiario empezó y el riesgo país no cede, en momentos en que el escenario electoral empieza a ganar la agenda.

Las acciones de empresas argentinas se disparan más de 11% en la Bolsa de Valores de Nueva York, en una jornada muy positiva para los activos argentinos y baja del riesgo país, que quebró la línea de los 500 puntos básicos.

Mientras el Gobierno busca recrear las expectativas en los mercados tras el anuncio de un nuevo esquema para dar créditos hipotecarios a través del FGS de ANSeS, el índice de riesgo país llegó a 515 puntos básicos , tres puntos más que el cierre anterior.

Es la tercera jornada consecutiva de suba del riesgo país, una foto que en el Gobierno no quieren ver pero que refleja las dudas que empiezan a aparecer en los mercados, especialmente ante el lanzamiento aún informal pero consistente de la campaña electoral 2027, donde de alguna manera se plebiscitará la gestión de Javier Milei.

Por su parte, el dólar oficial cotiza en las pantallas del Banco Nación con un avance de cinco pesos o 0,33% en la rueda, metiendo presión en un mercado cambiario que empezó a despabilarse del su letargo a mediados de julio y que no paró de subir desde entonces.