El riesgo país sigue por encima de los 500 puntos y el dólar toca los $1.535 tras el anuncio de los créditos hipotecarios
La tensión en el mercado cambiario empezó y el riesgo país no cede, en momentos en que el escenario electoral empieza a ganar la agenda.
Mientras el Gobierno busca recrear las expectativas en los mercados tras el anuncio de un nuevo esquema para dar créditos hipotecarios a través del FGS de ANSeS, el índice de riesgo país llegó a 515 puntos básicos , tres puntos más que el cierre anterior.
Es la tercera jornada consecutiva de suba del riesgo país, una foto que en el Gobierno no quieren ver pero que refleja las dudas que empiezan a aparecer en los mercados, especialmente ante el lanzamiento aún informal pero consistente de la campaña electoral 2027, donde de alguna manera se plebiscitará la gestión de Javier Milei.
Por su parte, el dólar oficial cotiza en las pantallas del Banco Nación con un avance de cinco pesos o 0,33% en la rueda, metiendo presión en un mercado cambiario que empezó a despabilarse del su letargo a mediados de julio y que no paró de subir desde entonces.
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