Qué es el FGS y por qué el Gobierno lo usará para impulsar los créditos hipotecarios

Los 2 billones de pesos (aproximadamente 1,3 millones de dólares al precio oficial) que fondearán la experiencia de ampliar las líneas de créditos hipotecarios a través del sistema financiero serán aportados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) . Esto es, la caja económica, financiera y política más importante del país, y que, hasta este agosto de 2026, solo fue noticia durante el gobierno de Javier Milei por haber engrosado en casi 6.000 millones de dólares su tenencia de acciones de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

A partir del anuncio, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo inaugura una nueva etapa, no solo para el FGS, sino para la cultura del Palacio de Hacienda: ejecutar economía política con sectores del público de clase media-media alta. Hasta acá, las decisiones de este tipo prácticamente eran descartadas, salvo los RIGI para sectores como oil & gas, minería, agro, pesca, algo de siderurgia y no mucho más. Caputo abre ahora una puerta importante de financiar con ayuda pública (mínima, pero ayuda, en fin) para intentar reactivar un sector postergado de la economía argentina: la construcción .

Para esto aplicará los fondos más tranquilos, conservadores y seguros con los que se cuenta desde la administración pública: los del sistema previsional actual y futuro, formado y engrosado todos los meses con los aportes de los trabajadores formales de cualquier tipo y factor del sistema laboral argentino.

El FGS es uno de los instrumentos financieros más importantes y, a la vez, uno de los más debatidos del Estado argentino. Administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) , este fondo soberano de inversión funciona como un "colchón" o reserva estratégica para respaldar el pago de las jubilaciones y pensiones en el sistema solidario de reparto del país.

Fue creado a finales de 2008, en el marco de una reforma profunda del sistema previsional argentino. Tras la estatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) , los recursos que anteriormente gestionaban entidades privadas fueron transferidos al Estado. Con el nacimiento del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) , se instituyó el FGS para administrar esos activos, garantizando que el dinero de los aportantes no se consumiera únicamente en el pago corriente de haberes, sino que se invirtiera para generar un respaldo financiero ante posibles desequilibrios futuros en el sistema.

El fondeo original del FGS provino de la transferencia masiva de activos financieros y tenencias accionarias que poseían las antiguas AFJP al momento de su liquidación. A partir de allí, el fondo se ha nutrido y sostenido a través de tres vías principales:

Rendimiento de sus inversiones: los intereses generados por los bonos, dividendos de acciones y rentas de otros instrumentos financieros.

los intereses generados por los bonos, dividendos de acciones y rentas de otros instrumentos financieros. Excedentes del sistema: en períodos donde los ingresos por aportes previsionales han superado a los gastos del sistema, parte de esos excedentes se han destinado a robustecer el fondo.

en períodos donde los ingresos por aportes previsionales han superado a los gastos del sistema, parte de esos excedentes se han destinado a robustecer el fondo. Gestión de activos: el canje y manejo de títulos públicos y otras colocaciones financieras que forman parte de su cartera. El FGS opera como un fondo de inversión diversificado. Su cartera es dinámica y busca equilibrar la rentabilidad con la seguridad y la liquidez necesaria para el sistema. Históricamente, sus principales activos han sido:

el canje y manejo de títulos públicos y otras colocaciones financieras que forman parte de su cartera. El opera como un fondo de inversión diversificado. Su cartera es dinámica y busca equilibrar la rentabilidad con la seguridad y la liquidez necesaria para el sistema. Históricamente, sus principales activos han sido: Títulos públicos: es el componente mayoritario. El FGS posee una gran cantidad de deuda emitida por el Estado Nacional, lo que convierte al fondo en uno de los principales acreedores del propio Estado.

es el componente mayoritario. El FGS posee una gran cantidad de deuda emitida por el Estado Nacional, lo que convierte al fondo en uno de los principales acreedores del propio Estado. Acciones de empresas privadas: a través de la estatización de las AFJP, el FGS heredó participaciones accionarias en empresas líderes de diversos sectores (energía, telecomunicaciones, bancos, siderurgia, entre otros), permitiendo al Estado tener voz y voto en directorios de grandes compañías.

a través de la estatización de las AFJP, el FGS heredó participaciones accionarias en empresas líderes de diversos sectores (energía, telecomunicaciones, bancos, siderurgia, entre otros), permitiendo al Estado tener voz y voto en directorios de grandes compañías. Proyectos de infraestructura y productivos: el fondo ha destinado recursos a financiar obras públicas, créditos hipotecarios (como el programa Procrear) y préstamos a jubilados.

el fondo ha destinado recursos a financiar obras públicas, créditos hipotecarios (como el programa Procrear) y préstamos a jubilados. Otros instrumentos: plazos fijos, obligaciones negociables y fondos comunes de inversión, que ayudan a gestionar la liquidez diaria.

La valoración del FGS es una cifra que fluctúa constantemente, ya que depende de la cotización de los activos que lo componen (acciones, bonos en pesos y dólares). Al ser un fondo compuesto mayoritariamente por activos financieros, su valor nominal en pesos puede mostrar incrementos sustanciales en períodos de alta inflación o devaluación (debido a la revalorización de activos ajustados por CER o en moneda dura), así como variaciones según el rendimiento del mercado de capitales.

A comienzos de 2026, diversos informes han destacado una recuperación en el valor del fondo, impulsada fundamentalmente por el alza en la cotización de los bonos soberanos argentinos, que representan la mayor parte de su cartera. Si bien el monto total se mide en billones de pesos, su relevancia económica real radica en su capacidad para ofrecer liquidez al sistema previsional en momentos de estrés fiscal, aunque su gestión ha sido siempre objeto de intenso debate político sobre si debe priorizar la rentabilidad financiera o el desarrollo productivo y social del país.

En conclusión, el FGS cumple una función dual: es una herramienta de política pública para financiar al Estado y, al mismo tiempo, un fideicomiso de respaldo para el sistema de seguridad social, buscando que el ahorro de los trabajadores argentinos no pierda valor a través del tiempo.