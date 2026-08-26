Inocencia fiscal II: la Cámara de Diputados trata un proyecto vital para Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó una nueva versión del proyecto, que busca incentivar la inversión con fondos que hoy se encuentran fuera del sistema.

Este miércoles la Cámara de Diputados trata el proyecto de Inocencia Fiscal II que necesita el ministro de Economía, Luis Caputo, para remonetizar la economía frente al ajuste monetario que lleva adelante el Gobierno.

El proyecto modifica aspectos de la ley 27.799 de Inocencia Fiscal, que para los delitos fiscales subió el piso para la evasión simple de $1,5 millones a $100 millones, mientras que para la evasión agravada pasó de $15 millones a $1.000 millones.

A su vez, modificaba el el universo de contribuyentes que podrán adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, solo pueden adherirse los que tengan un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

El nuevo proyecto que se debate hoy busca eliminar esos límites como tope como así tambien extender el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027.

Qué busca Luis Caputo Con esta nueva versión, Caputo espera que los argentinos vuelquen al sistema los dólares que los ahorristas tienen fuera del sistema. El propio titular del Palacio de Hacienda señaló que hay cerca de US$170.000 millones debajo del "colchón" de los argentinos.