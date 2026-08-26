El Gobierno aprobó un RIGI por US$365 millones para producir LGN

El Gobierno aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ) del proyecto Ampliación Mega que demandará una inversión de US$ 365,4 millones y permitirá aumentar en 1.500 toneladas diarias la capacidad de producción de líquidos del gas natural (LGN) .

Se trata de una iniciativa de Compañía Mega SA Sucursal Dedicada (CMSD) que elevará la capacidad de procesamiento de LGN desde las actuales 5.500 toneladas diarias hasta 7.000 toneladas. El proyecto contempla además una vida útil estimada de 18 años y un inicio de operaciones comerciales previsto para el 28 de febrero de 2029.

Del total de US$ 365.398.669 de inversión prevista, US$ 359.164.361 corresponden a activos computables para el RIGI. La empresa deberá desembolsar US$ 121.613.889 durante el primer año y US$ 152.709.106 durante el segundo, en línea con los requisitos de ejecución establecidos por el régimen. La fecha límite para alcanzar la totalidad de la inversión mínima computable fue fijada para el 1 de octubre de 2027.

La ampliación tendrá impacto en distintos puntos de la cadena de producción y transporte de LGN. Las obras alcanzarán la Planta de Separación Loma La Lata, en Neuquén; el poliducto que conecta Loma La Lata con Bahía Blanca, que atraviesa las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires; y la Planta de Fraccionamiento ubicada en Bahía Blanca.

De acuerdo con las estimaciones del proyecto, la ampliación contribuirá a fortalecer la capacidad exportadora del sector y tendrá un impacto estimado de US$213 millones sobre la balanza comercial.

Proveedores nacionales

CMSD comprometió que el 60% del monto destinado al pago de proveedores, adquisición de bienes y ejecución de obras de infraestructura corresponderá a empresas locales durante las etapas de construcción y operación. El porcentaje triplica el mínimo del 20% establecido por la normativa del RIGI.

El proyecto también prevé la generación de empleo directo e indirecto y contempla mecanismos de integración local asociados a las nuevas inversiones.

Por tratarse de una ampliación de un complejo industrial preexistente que no estaba adherido al RIGI, la resolución establece mecanismos específicos para evitar que los beneficios del régimen alcancen a las instalaciones que ya se encontraban en funcionamiento.

En ese marco, CMSD deberá operar de manera independiente de Compañía Mega SA y mantener una contabilidad separada. La empresa presentó además un plan de separabilidad con mecanismos de monitoreo, trazabilidad y conciliación para garantizar que los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios se apliquen exclusivamente a las nuevas obras incorporadas al proyecto.

La adhesión al RIGI permitirá a la sucursal dedicada acceder a los incentivos previstos en la Ley 27.742. Entre ellos se encuentra la posibilidad de importar determinados bienes de capital, equipamiento informático y bienes vinculados a telecomunicaciones bajo franquicias aduaneras.

Además, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) asignará un CUIT específico a CMSD para la aplicación de los beneficios tributarios. El Banco Central de la República Argentina (BCRA), por su parte, implementará los incentivos cambiarios contemplados por el régimen, luego de determinar que no existen impedimentos para su aplicación.

La aprobación del proyecto incorpora así una nueva inversión al esquema de incentivos para grandes proyectos productivos, con foco en el aprovechamiento de los recursos gasíferos de Vaca Muerta, el procesamiento de líquidos del gas natural y el aumento de la capacidad exportadora del complejo energético e industrial.

Con la ampliación, el Complejo Industrial MEGA sumará 1.500 toneladas diarias de capacidad de producción de LGN sobre una capacidad actual de 5.500 toneladas, un incremento de aproximadamente 27,3% respecto del nivel existente.