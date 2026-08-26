Cuáles son los requisitos para acceder a los nuevos créditos hipotecarios que anunció Luis Caputo

El Ministerio de Economía hizo oficial un nuevo plan de créditos hipotecarios financiado con fondos de la ANSES por un monto de $2 billones.

El programa abarca la compra, construcción y refacción de vivienda única con plazos adaptados a trabajadores, jubilados y monotributistas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, oficializó la puesta en marcha de un nuevo plan de créditos hipotecarios por un monto total de hasta $2 billones. El programa se canalizará a través de un fondo administrado por la Anses mediante licitaciones de plazos fijos a tasa fija para que los bancos puedan fondearse a largo plazo y ofrecer mejores condiciones a las familias interesadas en acceder a la casa propia.

La línea está destinada a empleados en relación de dependencia o contratados, autónomos, monotributistas, jubilados, pensionados y excombatientes de las Islas Malvinas beneficiarios de la pensión vitalicia de guerra. El crédito podrá utilizarse para la adquisición, cambio, construcción, ampliación, refacción o terminación de una vivienda única y de ocupación permanente.

Requisitos personales, laborales e ingresos mínimos Para iniciar la solicitud, las personas interesadas deben cumplir con las siguientes condiciones generales:

Edad y residencia: tener más de 18 años y no superar los 75 años al momento de abonar la última cuota. Contar con DNI argentino o residencia permanente en el país.

Antigüedad laboral: los empleados en relación de dependencia deben acreditar al menos 1 año de antigüedad. Para monotributistas y responsables inscriptos se exigen 2 años en la actividad con pagos al día (y 3 meses en la categoría actual en caso de recategorización).

Ingresos mensuales: el titular debe demostrar ingresos netos iguales o superiores a 4 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). La cuota inicial no podrá superar el 25% de los ingresos netos del solicitante, aunque se permite sumar ingresos de hasta dos familiares directos para alcanzar el monto requerido.

Ahorro previo: se debe contar con al menos el 20% del valor de la propiedad ahorrado, dado que las entidades financieras cubrirán hasta el 80% del valor de tasación, más un adicional estimado entre el 5% y el 8% para gastos de escrituración e impuestos. Shuttertsock Condiciones de la propiedad y documentación requerida La vivienda elegida actuará como garantía del préstamo y deberá ser declarada "apta crédito". Para ello, la propiedad deberá poseer título de propiedad inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble libre de embargos o inhibiciones, planos aprobados por el municipio correspondiente y someterse a una tasación oficial del banco.

Al momento de presentar la carpeta en la entidad bancaria, se deberá acompañar la siguiente documentación obligatoria: