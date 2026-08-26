Luis Caputo anunció nuevas medidas para impulsar el desarrollo de créditos hipotecarios con fondos de la Anses
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció nuevas medidas para fomentar el desarrollo de créditos hipotecarios.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció nuevas medidas para fomentar el desarrollo de créditos hipotecarios. "Hace a la justicia social", señaló el funcionario.
"Nada más justo que una persona con trabajo tenga acceso a la vivienda , que no tenga que esperar 30 años para ahorrar y comprar su vivienda", sostuvo Caputo.
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