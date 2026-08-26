El Gobierno busca llegar a 18 mil familias con las nuevas medidas sobre créditos hipotecarios

Mediante fondos del FGS de la Anses, el Gobierno planea que 18.000 familias puedan acceder a su primera vivienda con créditos hipotecarios.

El Gobierno anunció nuevas medidas para impulsar el desarrollo de créditos hipotecarios mediante fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.

Este miércoles, en conferencia de prensa, el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó los detalles del mecanismo con el cuál busca ampliar el acceso a la primera vivienda.

A cuántas familias busca llegar el Gobierno Caputo explicó que el programa contempla ayuda del FGS por un monto total de $2 billones mediante depósitos a plazo fijo en Entidades Financieras, en pesos ajustables por UVA más un margen, destinados a créditos hipotecarios para personas humanas para la adquisición, construcción, ampliación o refacción de primera vivienda.