Monotributo: qué formas de pago permiten acceder al reintegro de ARCA

El reintegro del Monotributo a través de ARCA está disponible mediante débito directo en cuenta bancaria y débito automático con tarjeta de crédito.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó los valores del Monotributo a partir de agosto, con una suba del 16,8% correspondiente a la actualización semestral por movilidad, basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del primer semestre. Ante este aumento, existe un beneficio que permite a determinados monotributistas recuperar un importe de lo abonado durante el año, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por el organismo.

Las modalidades de pago que ofrece ARCA para el Monotributo ARCA dispone de diferentes alternativas para que los contribuyentes puedan cancelar mensualmente la cuota del Monotributo. Una de ellas es el sitio web de ARCA, desde donde se puede generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) y luego seleccionar el sitio web de la entidad de pago elegida para completar la operación.

Otra posibilidad es realizar el pago mediante homebanking. Para hacerlo, el contribuyente puede generar el VEP y buscar la opción correspondiente a los servicios de ARCA dentro de la aplicación o página web de su banco. También existen alternativas a través de billeteras virtuales, como Mercado Pago, que permiten cancelar la obligación sin ingresar la Clave Fiscal cuando el contribuyente ya utilizó anteriormente ese medio para pagar el Monotributo.

Qué modalidad permite acceder al reintegro Entre las diferentes alternativas, hay dos modalidades de pago que permiten acceder al beneficio de ARCA: el débito directo en cuenta bancaria y el débito automático con tarjeta de crédito. Los monotributistas que hayan cumplido en tiempo y forma con el pago mensual durante los 12 meses del año pueden recibir un reintegro equivalente al importe correspondiente al impuesto integrado.

El beneficio se acredita a quienes cumplen con los pagos en tiempo y forma durante el año. MDZ En los casos de inicio de actividad o de un período calendario irregular, el beneficio puede ser del 50% cuando se hayan abonado en tiempo y forma entre seis y 11 meses. El reintegro se realiza en el mes de marzo de cada año y se acredita automáticamente en la cuenta bancaria o en la tarjeta de crédito adherida al débito automático.