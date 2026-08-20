Vence el monotributo: cuánto hay que pagar en cada categoría en agosto
La cuota del monotributo de agosto ya se actualizó según el IPC y varía entre $49.527,18 para la categoría A y $1.614.446,02 para la K en servicios.
El 20 de agosto es la fecha límite establecida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para abonar la cuota del monotributo correspondiente a este mes. El pago unifica los componentes impositivo, previsional y de obra social, por lo que los contribuyentes cumplen con sus principales obligaciones mediante una única cuota mensual.
Monotributo: cuánto aumentaron las cuotas en agosto
El monto a pagar depende de la categoría de monotributo en la que esté inscripto cada contribuyente. Para determinarla, se tienen en cuenta distintos parámetros, como los ingresos brutos anuales, la superficie afectada a la actividad, la energía eléctrica consumida y los alquileres devengados, cuando corresponda.
En agosto, los valores del monotributo se actualizaron un 16,8%, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con esta actualización también se modificaron los topes de facturación y los importes que deben abonar los contribuyentes de cada categoría.
Cuánto paga cada categoría de monotributo en agosto
Con los nuevos valores, la categoría A, la más baja del régimen, tiene un límite de ingresos brutos anuales de $12.009.410,45 y una cuota mensual de $49.527,18. En el otro extremo, la categoría K, la más alta, alcanza una cuota de $1.614.446,02 para quienes prestan servicios.
Categoría A: la cuota mensual queda en $49.527,18, tanto para quienes prestan servicios como para quienes venden bienes.
Categoría B: el importe a pagar es de $56.379 mensuales, sin diferencias entre servicios y venta de productos.
Categoría C: quienes brindan servicios abonan $66.020, mientras que para la venta de bienes el monto es de $64.539.
Categoría D: la cuota asciende a $84.614 para servicios y a $82.564 para actividades comerciales.
Categoría E: los prestadores de servicios deben pagar $119.811, frente a los $108.267 correspondientes a la venta de bienes.
Categoría F: el importe mensual es de $150.784 para servicios y de $129.930 para quienes comercializan bienes.
Categoría G: la cuota alcanza los $230.612 en servicios y los $158.815 para la actividad comercial.
Categoría H: los contribuyentes que prestan servicios pagan $522.706, mientras que quienes venden bienes abonan $317.895.
Categoría I: el importe mensual es de $963.747 para servicios y de $474.994 para la venta de bienes muebles.
Categoría J: la cuota se ubica en $1.167.299 para servicios y en $580.793 para actividades comerciales.
Categoría K: la categoría más alta contempla un pago mensual de $1.614.446,02 para servicios y de $702.103 para la comercialización de productos.