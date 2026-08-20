Vence el monotributo: cuánto hay que pagar en cada categoría en agosto

La cuota del monotributo de agosto ya se actualizó según el IPC y varía entre $49.527,18 para la categoría A y $1.614.446,02 para la K en servicios.

Hoy es la fecha límite para pagar el monotributo. Foto: Walter Moreno/Mdz con Moto G 24

El 20 de agosto es la fecha límite establecida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para abonar la cuota del monotributo correspondiente a este mes. El pago unifica los componentes impositivo, previsional y de obra social, por lo que los contribuyentes cumplen con sus principales obligaciones mediante una única cuota mensual.

Monotributo: cuánto aumentaron las cuotas en agosto El monto a pagar depende de la categoría de monotributo en la que esté inscripto cada contribuyente. Para determinarla, se tienen en cuenta distintos parámetros, como los ingresos brutos anuales, la superficie afectada a la actividad, la energía eléctrica consumida y los alquileres devengados, cuando corresponda.

En agosto, los valores del monotributo se actualizaron un 16,8%, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con esta actualización también se modificaron los topes de facturación y los importes que deben abonar los contribuyentes de cada categoría.

El vencimiento de la cuota mensual del monotributo es el 20 de agosto. MDZ Cuánto paga cada categoría de monotributo en agosto Con los nuevos valores, la categoría A, la más baja del régimen, tiene un límite de ingresos brutos anuales de $12.009.410,45 y una cuota mensual de $49.527,18. En el otro extremo, la categoría K, la más alta, alcanza una cuota de $1.614.446,02 para quienes prestan servicios.