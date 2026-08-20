Luis Caputo no habló y José Luis Daza defendió el modelo ante empresarios en el Council de las Américas

El ministro de Economía, Luis Caputo, no pudo participar del Council of the Americas 2026. En su lugar estuvo José Luis Daza.

El ministro de Economía, Luis Caputo, no pudo participar del Council of the Americas 2026 por cuestiones de salu, según comentó su Viceministro, José Luis Daza, quien lo reemplazó en el evento.

Daza tomó la tarea de defender el modelo económico del Gobierno y destacó el proceso desinflacionario."Estamos bajando la inflación al ritmo de otros países. La inflación para mí no es un tema", sostuvo.

En esa línea, el funcionario remarcó que el proceso de desaceleración de los precios continaurá. "El proceso de desinflación va a continuar", aseguró este jueves en el Alvear Art Hotel.

También, subrayó la importancia dela reforam de la Carta Orgánica del Banco Central: "Cuando se apruebe la ley del BCRA va a ser un shock de confianza para la economía".

El optimismo hacia adelante de José Luis Daza Por último, Daza dejó un mensaje para los empresarios que se hicieron presente. "Cuando miramos hacia adelante, es muy difícil no ser optimista. Yo soy realista", dijo.